الحاجة نبيلة تُقبِّل عمرو أديب على الهواء.. والإعلامي: واحدة هنا كمان| فيديو

استضاف الإعلامي عمرو أديب، الحاجة نبيلة، والملقبة بـ "بلبل الشرقية"، في سهرة فنية وطربية من زمن الفن الجميل.

وقال عمرو أديب، في بداية الحلقة: ازيك إيه النور ده والجمال ده، فقبلته الحاجة نبيلة، ورد عليها عمرو أديب: وبوسة كمان، وواحدة هنا كمان، الله، البركة بتاعت الحاجة نبيلة دي".

وغنت الفنانة نبيلة، في بداية الحلقة أغنيتها الشهيرة "هات ايديك يا ولا وتعالى نجري"، وتفاعل معها الإعلامي عمرو أديب بالتصفيق الحاد.

وتابعت: أنها لم تتوقع الشهرة التي حققتها هذه الأغنية، وقالت "أنا مبعرفش أقرأ ولا أكتب، وهما حفظوني الأغنية كلمة كلمة في الاستوديو.

وقالت الحاجة نبيلة، الملقبة بـ "بلبل الشرقية": اللي بيجلنا بنصرفه على عيشتنا وقاعدين في بيتنا زي ما هو، محدش واخد منها حاجة.

وتابعت الحاجة نبيلة: بلم السريس والجعضيض والإريلا حتى بعد ما اتشهرت.