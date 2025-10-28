الحاجة نبيلة: بلم السليس والجعضيض والإريلا حتى بعد ما اتشهرت.. فيديو

استضاف الإعلامي عمرو أديب، الحاجة نبيلة، والملقبة بـ "بلبل"، في سهرة فنية وطربية من زمن الفن الجميل.

وغنت الفنانة نبيلة، في بداية الحلقة أغنيتها الشهيرة "هات ايديك يا ولا وتعالى نجري" وتفاعل معها الإعلامي عمرو أديب بالتصفيق الحاد.

وتابعت: أنها لم تتوقع الشهرة التي حققتها هذه الأغنية، وقالت "أنا مبعرفش أقرأ ولا أكتب، وهما حفظوني الأغنية كلمة كلمة في الاستوديو.

وقالت الحاجة نبيلة، الملقبة بـ "بلبل الشرقية": اللي بيجلنا بنصرفه على عيشتنا وقاعدين في بيتنا زي ما هو، محدش واخد منها حاجة.

وتابعت الحاجة نبيلة: بلم السليس والجعضيض والإريلا حتى بعد ما اتشهرت.

وقالت: احنا عزمنا القطر في الشرقية لما القطر عطل واحنا في رمضان وكل واحد يقدر على حاجة وداها للناس اللي في القطر.

وتابعت: نفسي أروح الحج ولا عايزة فلوس ولا عايزة حاجة، وعلى الفور بلغها عمرو أديب بموافقة إحدى الشركات بتكفلها برحلة حج لها.