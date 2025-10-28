أمين الإفتاء: لا يجوز للابن أن يكون محرمًا لأمه في الحج إلا بتوافر 4 صفات

أجاب الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، عن سؤال أحد السائلين يقول فيه: "لو أمي رايحة تحج، ينفع أروح معاها كمحرم وأنا عندي 15 سنة؟".

وأوضح أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، خلال تصريحات تلفزيونية، أن المحرَم له مواصفات شرعية وأخرى إجرائية.

المواصفات الشرعية للشخص المحرَم

وبيّن أمين الفتوى في دار الإفتاء أن المواصفات الشرعية للمحرَم أن يكون بالغًا، عاقلًا، قادرًا على الحركة، وقادرًا على دفع الضرر وحماية المرأة التي يرافقها، مشيرًا إلى أن من بلغ سنّ البلوغ وتوفرت فيه هذه الصفات، فإنه يُعَدّ محرمًا شرعًا.

وأضاف أمين الفتوى في دار الإفتاء أن من الناحية الإجرائية والتنظيمية، قد تشترط شركات السياحة أو الجهات المختصة سنًّا محددة للسفر مثل 18 أو 21 عامًا، وذلك لأسباب تنظيمية وأمنية، فيجب الالتزام بهذه الشروط.

وأكد أمين الفتوى في دار الإفتاء أن الحكم من الناحية الشرعية هو أن البالغ العاقل يُعد محرمًا، لكن من الناحية الإدارية قد لا يُسمح له بالسفر كمحرم إلا إذا استوفى السن المحددة في لوائح الحج والسفر.

أنواع الإحرام للحج وأحكام كل نوع

قال مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إن للإحرام ثلاثة أنواع: الإفراد، والقِران، والتمتع، ولكن منهم أحكامه.

وقال مركز الأزهر في منشور له عن أنواع الإحرام، إن الإفراد: هو أن يحرم الحاج بالحج مفردًا، فإذا وصل مكة طاف للقدوم، ثم إن شاءَ سعى للحج أو أخر السعي إلى بعد طواف الإفاضة، ولا يحلق ولا يقصر ولا يتحلل من إحرامه إلا بعد رمي جمرة العقبة ويحلق يوم العيد ولا يجب عليه هدي.

وأوضح مركز الفتوى أن القِران: هو أن يحرم الحاج بالعمرة والحج معًا، فإذا وصل مكة طاف للقدوم، ثم إن شاءَ سعى للحج أو أخر السعي إلى بعد طواف الإفاضة، ولا يحلق ولا يقصر ولا يتحلل من إحرامه إلا بعد رمي جمرة العقبة ويحلق يوم العيد و يجب عليه الهدي.

أما التمتع، فهو أن يحرم الحاج بالعمرة متمتعًا بها إلى الحج - في أشهر الحج -، فإذا وصل مكة طاف وسعى للعمرة، وحلق أو قصر وتحلل من إحرامه، فإذا كان يوم التروية ـ الثامن من ذي الحجة ـ أحرم بالحج وحده، وأتى بجميع أفعال الحج ويجب عليه الهدي.