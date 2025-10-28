قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عبدالسلام هنية: علاقة نادي الزمالك بالقضية الفلسطينية تاريخية
فرج عامر: سيتم فتح تحقيق في واقعة حسام أشرف وبابا بادجي
الزمالك يفتح تحقيقا في اختفاء خطاب إيقاف دونجا من النادي
أزمة السوبر.. تفاصيل تحقيق أبو ريدة في اختفاء قرار عقوبة ثلاثي الزمالك
تفاصيل مفاوضات الأهلي مع محمد حمدي
ميدو لجماهير الزمالك: ما تزعلوش نفسكم.. اللي عايز يجدد أهلا بيه واللي مش عايز ميجددش
سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 28 أكتوبر
أمين الإفتاء: لا يجوز للابن أن يكون محرمًا لأمه في الحج إلا بتوافر 4 صفات
كيفية استخراج الشهادة الصحية للزواج 2025
إسرائيل تعلن تسلم رفات رهينة جديدة من حماس في غزة
8 سنوات من القيادة والتحديات| محمود الخطيب يكشف أسرار الأهلي بين 50 فدانا و300 مليون جنيه
تداول مقاطع فيديو توضح آثار تدمير خلفه زلزال تركيا.. فيديو
ديني

أمين الإفتاء: لا يجوز للابن أن يكون محرمًا لأمه في الحج إلا بتوافر 4 صفات

أجاب الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، عن سؤال أحد السائلين يقول فيه: "لو أمي رايحة تحج، ينفع أروح معاها كمحرم وأنا عندي 15 سنة؟".

وأوضح أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، خلال تصريحات تلفزيونية، أن المحرَم له مواصفات شرعية وأخرى إجرائية.

المواصفات الشرعية للشخص المحرَم

وبيّن أمين الفتوى في دار الإفتاء أن المواصفات الشرعية للمحرَم أن يكون بالغًا، عاقلًا، قادرًا على الحركة، وقادرًا على دفع الضرر وحماية المرأة التي يرافقها، مشيرًا إلى أن من بلغ سنّ البلوغ وتوفرت فيه هذه الصفات، فإنه يُعَدّ محرمًا شرعًا.

وأضاف أمين الفتوى في دار الإفتاء أن من الناحية الإجرائية والتنظيمية، قد تشترط شركات السياحة أو الجهات المختصة سنًّا محددة للسفر مثل 18 أو 21 عامًا، وذلك لأسباب تنظيمية وأمنية، فيجب الالتزام بهذه الشروط.

وأكد أمين الفتوى في دار الإفتاء أن الحكم من الناحية الشرعية هو أن البالغ العاقل يُعد محرمًا، لكن من الناحية الإدارية قد لا يُسمح له بالسفر كمحرم إلا إذا استوفى السن المحددة في لوائح الحج والسفر.

أنواع الإحرام للحج وأحكام كل نوع

قال مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إن للإحرام ثلاثة أنواع: الإفراد، والقِران، والتمتع، ولكن منهم أحكامه.

وقال مركز الأزهر في منشور له عن أنواع الإحرام، إن الإفراد: هو أن يحرم الحاج بالحج مفردًا، فإذا وصل مكة طاف للقدوم، ثم إن شاءَ سعى للحج أو أخر السعي إلى بعد طواف الإفاضة، ولا يحلق ولا يقصر ولا يتحلل من إحرامه إلا بعد رمي جمرة العقبة ويحلق يوم العيد ولا يجب عليه هدي.

وأوضح مركز الفتوى أن القِران: هو أن يحرم الحاج بالعمرة والحج معًا، فإذا وصل مكة طاف للقدوم، ثم إن شاءَ سعى للحج أو أخر السعي إلى بعد طواف الإفاضة، ولا يحلق ولا يقصر ولا يتحلل من إحرامه إلا بعد رمي جمرة العقبة ويحلق يوم العيد و يجب عليه الهدي.

أما التمتع، فهو أن يحرم الحاج بالعمرة متمتعًا بها إلى الحج - في أشهر الحج -، فإذا وصل مكة طاف وسعى للعمرة، وحلق أو قصر وتحلل من إحرامه، فإذا كان يوم التروية ـ الثامن من ذي الحجة ـ أحرم بالحج وحده، وأتى بجميع أفعال الحج ويجب عليه الهدي.

وزير التربية والتعليم

قرارات عاجلة تطبق بجميع المدارس من غدٍ بمناسبة افتتاح المتحف المصري الكبير

جد الأطفال

الأب والجد عن مقتل سيدة وأطفالها في الهرم: محترمة وربت ولادها على القرآن

وزير العمل

للتأكد من تطبيق الحد الأدنى للأجور.. وزير العمل: هنزل على رأس حملة تفتيش على الشركات الأربعاء والخميس

الجنازة

4 نعوش وحضور غفير.. لحظة تشييع جنازة ضحايا جريمة الهرم.. فيديو وصور

الضحايا

والد ضحايا جريمة الهرم يفجر مفاجأة في الجنازة: بنتي سليمة لم تتعرض لاعتداء

الذهب

«آي صاغة»: الذهب يهبط محليًا وعالميًا مع تفاؤل تجاري وضغوط قوة الدولار

شاهد عيان يروي تفاصيل اللحظات الأولى لفاجعة "أطفال فيصل"

ليلة لم تنمها اللبيني | شاهد على جريمة أطفال فيصل: “رأينا الصدمة والانهيار على وجه والدهم”

المتهم

المتهم بقتل أم وأطفالها الثلاثة يمثل جريمته وسط حراسة مشددة.. والنيابة تقرر حبسه

الدباغ

مصطفى نجم عن عدي الدباغ: انسجم سريعا مع زملائه وأثبت أنه لاعب مميز

الأهلي

الشناوي وزيزو جاهزان لمباراة بتروجيت في دوري نايل

أحمد عبدالقادر

توروب يطلب تجديد عقد أحمد عبدالقادر مع الأهلي

بعد إعلان عرضه.. تفاصيل مشاركة مهرة مدحت بمسلسل كارثة طبيعة بطولة محمد سلام

فوز بلال الملاح بعضوية مجلس إدارة غرفة صناعة السينما لدورة 2025 – 2029

ماذا يحدث لجسمك عند تناول العسل والفطير في الصباح يوميا؟

ياسر فرج

انفصل عنها وعاد لها بعد مرضها.. قصة ياسر فرج ومأساة رحيل زوجته

افراح النجوم

موسم زواج النجوم.. منة شلبي تتصدر المشهد واحتفالات متتالية تهز الوسط الفني

ريهام عبد الغفور

من بطولة ريهام عبد الغفور وشريف سلامة.. طرح تيزر مسلسل "سنجل ماذر فاذر"

المتحف المصري الكبير

المتحف المصري الكبير.. حكاية أضخم متحف من الإنشاء حتى الافتتاح

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: هل تُعيد مصر رسم خريطة الشرق الأوسط من بوابة إعمار غزة ؟

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: الشباب العربي والحرب المفقودة.. الصحة النفسية على صفيح ساخن

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المتحف المصري الكبير: حين تتحدث الحضارة بلغة العصر

د. عصام محمد عبد القادر - أستاذ ورئيس قسم المناهج _ جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: فقه المشاعر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: هتخلفي يعنى هتخلفي!!

