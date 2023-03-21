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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بايدن يستخدم حق النقض الأول للدفاع عن قاعدة الاستثمار بالحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية

بايدن
بايدن

رفض الرئيس الأمريكي جو بايدن يوم الاثنين اقتراحا جمهوريا بمنع مديري صناديق التقاعد من اتخاذ قرارات استثمارية على أساس عوامل مثل تغير المناخ ، في أول فيتو لرئاسته.

وقال بايدن في مقطع فيديو نُشر على تويتر: 'لقد وقعت للتو حق النقض هذا لأن التشريع الذي أقره الكونجرس سيعرض للخطر مدخرات التقاعد للأفراد في جميع أنحاء البلاد'.

أجاز مشروع القانون الكونجرس في 1 مارس ، عندما صوّت مجلس الشيوخ بنسبة 50-46 لاعتماد إجراء لإلغاء قاعدة وزارة العمل مما يسهل على مديري الصناديق النظر في قضايا الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات ، أو ESG ، لقضايا الاستثمارات وقرارات حقوق المساهمين ، مثل التصويت بالوكالة.

سلطت النتيجة الضوء على استعداد الجمهوريين لمعارضة حلفائهم التقليديين في وول ستريت والشركات الأمريكية التي تتبنى ما يصفه المشرعون الحزبيون بالممارسات الليبرالية 'المستيقظة'.

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صوت اثنان من أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين ، جو مانشين من وست فرجينيا وجون تيستر من مونتانا ، مع الجمهوريين. كلاهما يواجه إعادة انتخابه في الولايات ذات الميول الجمهورية في عام 2024. أقر مجلس النواب الذي يسيطر عليه الجمهوريون مشروع القانون في فبراير.

يزعم الجمهوريون أن القاعدة ، التي تغطي الخطط التي تستثمر بشكل جماعي 12 تريليون دولار نيابة عن 150 مليون أمريكي ، من شأنها تسييس الاستثمار من خلال السماح لمديري الخطط بمتابعة القضايا الليبرالية ، والتي يقولون إنها ستضر بالأداء المالي.

قال رئيس مجلس النواب الجمهوري كيفين مكارثي في ​​'من الواضح أن الرئيس بايدن يريد من وول ستريت أن تستخدم أموالك التي كسبتها بشق الأنفس ليس لزيادة مدخراتك ، ولكن لتمويل أجندة سياسية يسارية متطرفة. سيضر ذلك كبار السن والعاملين'. بيان يوم الاثنين.

واتهم زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ ، تشاك شومر ، الجمهوريين بالتدخل في قرارات الاستثمار الخاص ، قائلاً في مجلس الشيوخ إنهم 'يفرضون آراءهم الخاصة في أعناق كل شركة وكل مستثمر'.

ورد مانشين قائلاً إن إدارة بايدن هي التي تدفع 'أجندة سياستها الراديكالية' بشأن هذه القضية.

وقال مانشين في بيان 'على الرغم من الرفض الواضح والحزبي للقاعدة من الكونجرس ، يختار الرئيس بايدن وضع أجندة إدارته التقدمية فوق رفاهية الشعب الأمريكي'.

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