حالة أعلى من هذا..أمين الفتوى: الصيام ليس امتناع عن الطعام والشراب فقط

قال الدكتور محمود شلبي أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن الصيام ليس فقط امتناع عن الطعام والشراب فقط، من الفجر حتى المغرب، وإنما هناك حالة أعلى من هذا وهى أن يصوم الإنسان ويمتنع عن الحرام.

الصيام ليس امتناع عن الطعام والشراب فقط

وتابع أمين الفتوى بدار الإفتاء، خلال استضافته ببرنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس، اليوم الأربعاء: "الصيام هو إمساك، هو الامتناع عن فعل الحرام، يعنى الجوارح من اليد والرجل والعين وخلافه، يجب أن تتوقف عن الاعتداء على أحد أو ترتكب معصية سواء فى رمضان أو غير رمضان".

يشار إلى أن قناة الناس قناة فضائية دينية، تهدف إلى عرض الإسلام النقي، ونشر الفكر الوسطي، والتصدي للأفكار المتطرفة والهدامة، والمحافظة على منظومة القيم والأخلاق في المجتمع، وذلك من خلال مجموعة متنوعة من البرامج تُلبِّي رغبات المشاهدين، على اختلاف أعمارهم وثقافاتهم.

وكانت انطلقت قناة "الناس" أمس الثلاثاء في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها وخريطة الجديدة التي تبث على شاشتها خلال شهر رمضان 2023.

وتبث قناة "الناس" خلال شهر رمضان عبر تردد 12054 رأسى عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كافة مجالات الحياة.

قطع الرحم والمعاصى تمنع استجابة الدعاء

كما قال الدكتور محمود شلبي أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن البعض يشكو من عدم استجابة الله لدعائه، رغم طاعته، لافتا إلى أن كل إنسان عليه أن يوكل أمره كله لله، ويعلم أن الله هو القادر على كل شئ.

وتابع أمين الفتوى بدار الإفتاء، خلال استضافته ببرنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس، اليوم الأربعاء: "قد يكون الإنسان بيدعى بأمر يعتبره خير له وهو شر عند الله سبحانه وتعالى"، مستشهدا بقول الله سبحانه وتعالى: "وَيَدْعُ الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ ۖ وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا".

واستكمل أمين الفتوى بدار الإفتاء، حديثه: "سيدنا النبى محمد صلى الله عليه وسلم، أيها الناس ما دام الدعاء فيه إخلاص وطاعة لله، فإنه يستجاب، لكن هذه الاستجابة ليست قاصرة على شكل معين، وأيضا قطع صلة الرحم أو الإثم والمعاصى تعطل استجابة الدعاء، ولا يرد القضاء إلا الدعاء.. الإنسان يدعو ويتوكل على الله ويترك الأمر لله سبحانه وتعالى".