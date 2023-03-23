موعد أذان المغرب ومواقيت الصلاة أول أيام رمضان في البحيرة

مع أول أيام شهر رمضان الكريم ، يبحث المواطنون في مدن ومراكز وقرى البحيرة ، عن موعد أذان المغرب في المحافظة اليوم الخميس 23 -3 -2023 ، وفق إمساكية رمضان المعلنة من هيئة المساحة المصرية.

ووفقا لما أعلنته الهيئة المصرية العامة للمساحة، فإنّ موعد أذان المغرب في البحيرة اليوم الخميس 23 -3 -2023، أول أيام رمضان، سيكون الساعة 06:08 مساء، وعدد ساعات الصيام يصل إلى 13 ساعة و40 دقيقة، وفقاً لإمساكية شهر رمضان 1444.

وأعلنت الهيئة المصرية العامة للمساحة، مواقيت الصلاة اليوم الخميس في قرى محافظة البحيرة، وفق إمساكية رمضان وموعد أذان المغرب في البحيرة اليوم الخميس 23 -3 -2023 كالتالي:

الفجر :4:31 AM

الظهر :12:05 PM

العصر: 3:33 PM

المغرب: 6:11 PM

العشاء : 7:30 PM