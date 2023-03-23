تعرف على ضيف الحلقة الثانية من برنامج "حبر سرى"

تستضيف الإعلامية أسما إبراهيم، نجم الزمالك السابق كابتن أحمد حسام ميدو، ضيف ثاني حلقات حبر سري أول أيام رمضان في الموسم الخامس، المذاع على شاشة القاهرة والناس خلال شهر رمضان الكريم

وتحدث ميدو خلال الحلقة عن تفاصيل رحيله من تدريب النادي الإسماعيلي، وعن رأيه في هروب الكابتن عصام الحضري من تدريب المنتخب الأولمبي.

كما عبر ميدو عن رأيه في اتحاد الكرة المصري، مشيرًا عن الشخصية الحقيقية التي تدير الاتحاد في مصر حاليًا، بالإضافة إلى ذكره اسم المدير الفني المصري الذي من الممكن أن يعمل معه مساعدًا.

الجدير بالذكر أن الموسم الخامس من برنامج حبر سري الذي تقدمه الإعلامية أسما إبراهيم، يُعرض يوميا في شهر رمضان الكريم، على شاشة القاهرة والناس وتستضيف خلاله العديد من نجوم الفن والرياضة.