تركيزنا 200٪؜.. وائل رياض يعلق على حظوظ المنتخب الأولمبي أمام زامبيا

علق وائل رياض المدرب المساعد لـ المنتخب الأولمبي على حظوظ أولمبي الفراعنة فى بلوغ نهائيات بطولة كأس أمم إفريقيا المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية فى باريس 2024.

وقال وائل رياض المدرب المساعد للمنتخب الأولمبي عبر الصفحة الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:

الحمد والشكر لله ، تخطينا المباراة الأولي بنتيجة مقنعة ٢-٠ ، بإذن الله نحصل علي بطاقة التأهل من زامبيا ومقدرين صعوبة لقاء العودة وتركيزنا ٢٠٠٪؜ بإذن الله.

ويحل المنتخب الأولمبي بقيادة البرازيلي روجيرو ميكالي ضيفا على نظيره منتخب زامبيا يوم الأحد القادم على ملعب الأخير في إياب المرحلة الثالثة والأخيرة بالتصفيات المؤهلة لأمم افريقيا تحت 23 عاما بالمغرب.

وأعلن البرازيلى روجيرو ميكالي المدير الفني قائمة المنتخب الأولمبي القائمة المتجهة لخوض مباراة العودة أمام زامبيا في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية .

المنتخب الأولمبي يحسم الذهاب أمام زامبيا بنتيجة 2-0

حقق المنتخب الأولمبي فوزا هاما على ضيفه زامبيا بنتيجة 2-0 في المباراة التي جمعتهما على استاد الدفاع الجوي في ذهاب تصفيات كأس الأمم الأفريقية لأقل من 23 عاما المؤهلة لأولمبياد "باريس 2024".

أحرز هدفي منتخب مصر إبراهيم عادل وعبد الرحمن عاطف لينتظر منتخب مصر مباراة الإياب أمام زامبيا في "ندولا" يوم 26 مارس المقبل، حيث يتأهل الفائز بمجموع المباراتين.

موعد مباراة المنتخب الأولمبي وزامبيا

ويخوض المنتخب الأولمبي بقيادة البرازيلي روجيرو ميكالي مباراة نظيره منتخب زامبيا

الأحد المقبل في زامبيا في إياب المرحلة الثالثة والأخيرة بالتصفيات المؤهلة لأمم افريقيا تحت 23 عاما بالمغرب.

طائرة خاصة للمنتخب الأولمبي

البرازيلي روجيرو ميكالي، مدرب المنتخب الأولمبي، تمسك بتوفير طائرة خاصة كى تقل بعثة أولمبي الفراعنة فى لقاء الإياب أمام زامبيا.

وطالب البرازيلي روجيرو ميكالي، مدرب المنتخب الأولمبي، مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة جمال علام، بالسفر إلى زامبيا عبر طائرة خاصة لتفادى إصابة اللاعبين بالإرهاق قبل المواجهة المرتقبة أمام زامبيا على ملعبها ووسط الجماهير الزامبية.

ويدرس مسئولو اتحاد الكرة الاستجابة لطلب مدرب المنتخب الأولمبي بعد التنسيق مع وزارة الشباب والرياضة، فى ظل أهمية اللقاء الحاسم أمام زامبيا.

جمال علام يهنئ المنتخب الأولمبي بعد الفوز على زامبيا

حرص جمال علام رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم على نقل تهنئة جميع أعضاء مجلس الإدارة إلى الجهاز الفني للمنتخب الأولمبي ولاعبي المنتخب، بعد الفوز على زامبيا بهدفين نظيفين، في ذهاب الجولة الثالثة بالتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية تحت 23 عامًا، والمؤهلة لأولمبياد "باريس 2024".

جاء ذلك خلال لقاء جمال علام مع اللاعبين والجهاز الفني عقب المباراة، وكان بصحبته خالد الدرندلي نائب رئيس مجلس الإدارة، محمد بركات عضو مجلس الإدارة والمشرف على المنتخب، وكل من حازم إمام، ومحمد حلمي مشهور، ومحمد أبو الوفا ودينا الرفاعي أعضاء مجلس الإدارة، ووليد العطار المدير التنفيذي للاتحاد، وشعبان بسطاوي مدير العلاقات العامة.

وأشاد علام باللاعبين والجهاز الفني واعتبر الفوز خطوة مهمة نحو بلوغ نهائيات كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عامًا، وطالب الجميع بالحفاظ على حالة التركيز وتأكيد الحسم فى زامبيا.

وأضاف علام أن اتحاد الكرة مدعومًا من أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة لا يدخر جهدًا من أجل تهيئة الأجواء الإيجابية لكل المنتخبات، مشددًا على أنه متفائل بجيل المنتخب الأولمبي الحالي.

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم قد أنهى في وقت سابق إجراءات سفر المنتخب الأوليمبي المصري إلى الأراضي الزامبية على متن طائرة خاصة، لخوض مواجهة الإياب.