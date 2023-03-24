الرئيس التنفيذي لـ Huawei: هواتفنا الذكية ستكون سبب انهيار شركة Apple

أقامت شركة "هواوي" الصينية، مؤتمرا صحفيا؛ لإطلاق مجموعة من منتجاتها الجديدة، موديل سنة 2023، أبرزها سلسلة هواتف Huawei P60 ، و Mate X3 ، و Enjoy 60 ، والساعة الذكية Huawei Watch Ultimate ، وغيرها من الأجهزة.

وبحسب تقرير موقع gizchina ، قال “He Gang” الرئيس التنفيذي للعمليات في شركة Huawei Device BG، خلال فقرة الأسئلة والأجوبة الإعلامية التي أعقبت العروض التقديمية للأجهزة الجديدة: إن حصة شركة آبل Apple في السوق، ستنخفض؛ بمجرد إطلاق هواوي لمجموعة الهواتف الجديدة.

وتواصل شركة "هواوي" جهودها للتفوق على أجهزة الآيفون iPhone وتحاول العلامة التجارية الصينية من خلال سلسلة Huawei P60 أن تقدم جودة تصوير وكاميرا تفوق تلك الموجودة مع هواتف iPhone 14 Pro Max، من خلال تقنية جديدة تعمل على زيادة الضوء الذي يدخل الكاميرا بنسبة 191٪ مقارنة بجهاز iPhone 14 Pro Max.

Huawei

يأتي موبايل Huawei P60 أيضًا مع عدسة تليفوتو فائقة التركيز مع التصوير الليلي حيث تزيد من قطر العدسة بنسبة 488٪ مقارنة بمستشعر جهاز آيفون iPhone 14 Pro Max.من خلال الثورة التي أحدثتها هواوي مع تكنولوجيا الكاميرات تعتقد أنها ستكون في مكانة تنافسية أفضل كثيرا وأن وجودها سيؤثر على مكانة Apple، بل وجودها سيقلل من حصة Apple في السوق.

وتمتلك شركة آبل Apple عملاق التكنولوجيا الرقمية مكانة قوية في سوق الهواتف الذكية بالفعل حتى سامسونج وهي اسم كبير في سوق الهواتف النقالة لا تستطيع منافستها والتغلب عليها، تظل آبل راسخة بمنتجاتها وما تقدمه من ابتكارات جديدة في الأسواق، ولكن أحرز شركة Samsung تفوقا مؤخرا كأكبر علامة تجارية للهواتف المحمولة في العالم بحصة سوقية تبلغ 23٪. أيضًا ، تملك 75٪ من حصة الأسواق البريميوم الممتازة للهواتف التي تأتي بسعر 600 دولار وما فوق.

وحققت هواوي طفرة في عالم الهواتف القابلة للطي من خلال شاشات عرض رائعة بإمكانيات تقدم لأول مرة وحتى الآن لم تطرح آبل جهاز منافس بل هي في عالم الهواتف القابلة للطي متأخرة بأشواط كثيرة.

ووفقًا لبيانات أبحاث السوق من iResearch ، لا تزال Huawei تمتلك أكثر من نصف سوق الهواتف القابلة للطي في الصين. حاليا تمتلك هواوي ما يصل إلى 51.3٪ من سوق الهواتف القابلة للطي الصينية. بينما تحتل سامسونج المرتبة الثانية بنسبة 18.8٪ فقط من السوق.