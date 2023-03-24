أولها فيلم لـ ليوناردو دي كابريو.. Apple تقتحم مجال الإنتاج السينمائي

تخطط شركة آبل Apple لاقتحام مجال الترفيه والسينما من خلال استثمار مليار دولار سنويًا في إنتاج أفلام لعرضها في دور السينما ، مما يمثل خطوة مهمة لزيدة تواجدها في هوليوود وجذب مزيد من المشتركين إلى خدمة البث الخاصة بها ، Apple TV +.

وفقًا لتقرير موقع gizmochina التقني، مصادر مطلعة على الأمر تؤكد أن العلامة التجارية الأمريكية اتصلت بالفعل باستوديوهات للأفلام لعقد صفقات وشراكات جديدة مع اختيار أفلام لتقديمها في دور العرض خلال هذا العام ، بالإضافة إلى أفلام تعرضها في المستقبل.

آبل ستنفق مليار دولار سنويًا لتعزيز تواجدها في مجال السينما ودور العرض، من بين الإصدارات المحتملة فيلم لـ مارتن سكورسيزي من بطولة ليوناردو دي كابريو ، وفيلم آخر عن من نوعية الجاسوسية والأكشن مثير من إخراج ماثيو فون ، وفيلم دراما لـ ريدلي سكوت.

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تهدف Apple إلى عرض هذه الأفلام في آلاف دور العرض لمدة شهر على الأقل ، ولكن حتى الآن ما زالت الخطط النهاية غير واضحة وغير معلنة، خاصة وأن آبل ما زالت تدرس كيفية طرح هذه الأفلام على قاعات السينما المختلفة وتوزيعها على مختلف المناطق والأماكن الجغرافية، حيث تفتقر حاليًا إلى الخبرة في مجال إصدار الأفلام في دور السينما في جميع أنحاء العالم في وقت واحد وما زالت تخطو أولى خطواتها في هذا المجال.

يعد توسع شركة Apple في دور العرض خطوة إستراتيجية لزيادة انتشارها وتواجدها وإعلانها عن خدمة البث على TV + المنصة الخاصة بها، وهي التي تضم حاليا حوالي 40 مليون مشترك ، وبالتالي تتخلف Apple TV + في عدد المشتركين عن المنافسين مثل منصات نتفليكس Netflix و ديزني بلس Disney +، وهي تأمل أن هذه الخطوة الجديدة ستزيد من رواج وشعبية منصتها.

يمثل هذا الاستثمار الذي تبلغ قيمته مليار دولار زيادة كبيرة عن استثمارات Apple السابقة في صناعة السينما التي جاءت على استحياء وكانت شحيحة إلى حد ما. كانت معظم أفلامها من إنتاجها إما حصرية لخدمة البث أو إصدارات محدودة بلا توسع.