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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مصرع فتاة صعقا بالكهرباء داخل منزلها بالبحيرة

مصرع فتاة بالبحيرة
مصرع فتاة بالبحيرة

لقيت فتاة مصرعها جراء تعرضها لصعق كهربائي داخل منزلها بمركز اب أبو المطامير بمحافظة البحيرة، ونقلت الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى أبو المطامير العام تحت تصرف النيابة العامة وحرر محضر بالواقعة.

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مصرع فتاة في البحيرة 

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة إخطار من مأمور مركز شرطة أبو المطامير، يفيد استقبال المستشفى جثة طفلة إثر تعرضها لصعق كهربائي داخل منزله وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.

مصرع فتاة صعقاً بالكهرباء 

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث تبين وفاة طفلة تدعى" خديجة عوض خيرالله"، 14 سنة، مقيمة أبو المطامير بمحافظة البحيرة، وحفظت الجثة داخل ثلاجة حفظ الموتى تحت تصرف النيابة العامة وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق في الحادث للوقوف على ملابسات الواقعة.

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