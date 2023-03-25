إصابة 5 أشخاص في انقلاب ميكروباص بطريق مطار الغردقة

أصيب اليوم 5 أشخاص بينهم ثلاث أجانب في حادث انقلاب مايكروباص بطريق مطار الغردقة تم نقل المصابين إلى مستشفى الغردقة العام وتولت النيابة التحقيق.



كان قد تلقى مرفق اسعاف البحر الأحمر بقياده الدكتور شادي باسم بلاغا بانقلاب سيارة ميكروباص بطريق مطار الغردقة، تم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف الى موقع الحادث وتم نقل المصابين الى مستشفى الغردقة العام حيث تبين إصابة ٥ أفراد٢ مصريين بحالة خطيرة تم نقلهم الى مستشفى النيل الأقرب ، ٣ أجانب بحالة جيدة إلى مستشفى الغردقة العام.

وفى سياق آخر نفذت الوحدة المحلية لمدينة الغردقة برئاسة اللواء أشرف البيه، حملة تفتيشية على 12 محلا بمنطقة الفيروز شمال المدينة شملت مطاعم وسوبر ماركت وكافيهات ومحلات مختلفة، وذلك للتأكيد على سلامة الأغذية والتأكد من مصادرها ومدى صلاحيتها للاستخدام الآدمي، ومتابعة الأسعار ومدى توافر السلع الرئيسية.