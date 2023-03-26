كيلو جرام.. حبس شخصين لاتجارهما في المواد المخدرة بالقاهرة

قررت جهات التحقيق، حبس شخصين، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بحيازة كمية من مخدر الحشيش وزنت كيلو جرام، بقصد الإتجار فيها بالقاهرة.

وكلفت النيابة رجال المباحث بالتحري عن الواقعة وإعداد تقرير مفصل بذلك، وإرسال المضبوطات للمعمل الكيميائي التابع لمصلحة الطب الشرعي لفحصها وإعداد تقرير بخواصها.

وكانت قد تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط شخصين لهما معلومات جنائية حال إستقلالهما سيارة، وبحوزتهما (كمية من مخدر الحشيش وزنت كيلو جرام – 2 هاتف محمول).

وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار والهاتفين لتسهيل الإتصال بعملائهما وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.