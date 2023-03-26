سيدات سلة الأهلي يفوز على سموحة في الدوري

فاز الفريق الأول لكرة السلة سيدات بالنادي الأهلي على فريق سموحة بنتيجة 82-72، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم، ضمن منافسات بطولة الدوري.

وأقيمت المباراة على صالة الشهداء بمقر النادي بالجزيرة، وقدم الفريق عرضًا قويًّا تحت قيادة الجهاز الفني بقيادة طارق خيري.

واستطاع «سيدات سلة الأهلي» أن يعوض تأخره في الفترة الأولى بنتيجة 24-22، وتقدم في الفترة الثانية بنتيجة 45-32، وواصل تقدمه خلال الفترة الثالثة بنتيجة 69-45، قبل أن ينهي الفترة الرابعة والمباراة بالفوز بنتيجة 82-72.

ويلتقي «سيدات سلة الأهلي» فريق سبورتنج، في المباراة القادمة ضمن منافسات بطولة الدوري، فيما كان الفريق قد حقق الفوز في المباراة السابقة على الجزيرة بنتيجة 77-65.

