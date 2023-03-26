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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الصحة تحذر من 3 أطعمة في السحور.. واستشاري ينصح بأفضل وجبة للإفطار

صدى البلد

كشف الدكتور عماد الدين فهمي استشاري التغذية العلاجية، عن الوجبات التي يجب الابتعاد عنها خلال شهر رمضان.

وأوضح عماد الدين خلال مداخلة هاتفية بقناة "الحدث اليوم": "نستهلك خلال شهر رمضان كميات كبيرة من الأكل، ولكن التحذيرات تكون من الإسراف في المخللات أو السكريات".

وأضاف: "يجب أن تحتوي السفرة علي كافة العناصر الغذائية وأن تشمل السفرة فواكه لأننا نقصر في الفواكه خلال رمضان".

وأوصت وزارة الصحة والسكان، أنه يجب على كبار السن تجنب تناول السكريات، والأطعمة المشبعة بالدهون، والمشروبات التى تحتوى على مادة الكافيين.

استشاري تغذية التغذية العلاجية قناة الحدث شهر رمضان الحدث اليوم

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