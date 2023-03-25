احتفالاً باليوم العالمي لطب الأسنان.. الكشف على 376 من منسوبي جامعة سوهاج

استضافت كلية الطب البشري بجامعة سوهاج فعاليات الاحتفال باليوم العالمي لطب الفم والأسنان، والذي نظمته مديرية الصحة بمحافظة سوهاج، بهدف التشجيع على الاهتمام بصحة الفم والأسنان للأطفال والبالغين.

وذلك بحضور كل من الدكتور خالد عمران نائب رئيس الجامعة لخدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور مجدي القاضي عميد كلية الطب، الدكتور باهر نعيم مدير الإدارة العامة لطب الأسنان والدكتور أحمد فتحي النحاس وكيل كلية الطب لخدمة المجتمع وتنمية البيئة ونخبة من أطباء الأسنان بمديرية الصحة.

وأكد الدكتور مصطفى عبدالخالق رئيس الجامعة أن الجامعة تحرص علي المشاركة في كافة الفعاليات التي تهدف الي تقديم الخدمات الطبية المتميزة والمجانية للمرضي، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة، مقدماً الشكر لجميع القائمين علي تنفيذ هذه الفعالية، التي قامت بخدمات الفحص والكشف المبكر لأمراض الفم واللثة للعاملين والطلاب.

جامعة سوهاج

وأوضح الدكتور خالد عمران أن الاحتفال أشتمل على عيادة أسنان متنقلة، وذلك لتقديم خدمات الفحص والكشف المبكر لأمراض الفم واللثة للعاملين والطلاب، وايضاً معمل تحاليل متنقل للكشف المبكر عن الأمراض المزمنة تنفيذاً للمبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن الأمراض غير السارية.

وأضاف الدكتور مجدي القاضي ان الفعاليات اشتملت ايضاً على إجراء قياس السكر وضغط الدم، حيث تم خلال تلك الفعاليات توقيع الكشف الطبي علي عدد ١٧٦ حالة من طلاب الجامعة والعاملين، كما أجريت التحاليل وقياس السكر وضغط الدم لأكثر من ٢٠٠ من منسوبي الجامعة.

وأوضح الدكتور أحمد النحاس انه شارك في فعاليات هذا الاحتفال أكثر من ١٠ أطباء أسنان من مديرية الصحة بالمحافظة، كما تم توزيع الادوية العلاجية اللازمة، وذلك بالتعاون مع كلية الطب ووحدة الأسنان بالمستشفى الجامعي.