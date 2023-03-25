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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بتكلفة 46 مليون جنيه.. تعرف على مشروع ربط كورنيش أخميم بـ"سوهاج الشرقي"

محافظ سوهاج بين ابناء
محافظ سوهاج بين ابناء الإقليم

تستعد محافظة سوهاج لبدء أعمال مشروع ربط كورنيش أخميم بكورنيش سوهاج الشرقي، والذي يتم ضمن مشروعات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، ويستعرض لكم موقع صدى البلد في سطوره التالية أهم المعلومات عن هذا المشروع الضخم.

ما هي تكلفة مشروع ربط كورنيش أخميم بكورنيش سوهاج الشرقي؟

أولاً: يهدف المشروع إلى ربط كورنيش مدينة أخميم شرق محافظة سوهاج، بكورنيش سوهاج الشرقي، وذلك من خلال تطوير مسافة 2800 متر.

ثانيًا: يتم تنفيذ المشروع بتكلفة تقريبية 46 مليون جنيه.

ثالثًا: تشمل أعمال مشروع ربط كورنيش أخميم بكورنيش سوهاج الشرقي، "التكسيات الحجرية لجانب نهر النيل، والتوسعة، وأعمال الخرسانة".

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وقال اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج،  إن أهمية المشروع في فتح متنفس طبيعي لأهالي مركز ومدينة أخميم، وربط مدينة أخميم بمدينة سوهاج بإمتداد الكورنيش، موجهًا بتكثيف الأعمال والإلتزام بالبرنامج الزمني المُحدد، كما تفقد المشروع؛ وذلك للوقوف على نسب التنفيذ، ومعدلات الآداء، وإزالة أية معوقات.

وذلك بحضور مسؤولي الشركة المُنفذة، ومسؤولي حماية النيل، ورئيس مركز ومدينة أخميم.

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