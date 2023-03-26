إصابة أسرة كاملة في حادث تصادم سيارة وموتوسيكل بالشرقية

أصيبت أسرة مكونة من 4 أشخاص بكدمات وكسور بأماكن متفرقة بأنحاء الجسد في حادث تصادم سيارة ملاكي مع موتوسيكل بالقرب من كوبري درويش بطريق ميت جابر.

وتم نقل المصابين إلي مستشفي بلبيس وتقديم الرعاية الصحية اللازمة وتحرير محضر بالواقعة.

فيما تلقت الأجهزة الأمنية إخطارا يفيد ورود إشارة من مستشفي بلبيس بإستقبال كلا من "احمد غ ا" 40 سنة مصابا بكدمة باليد اليسري و"محمد ا غ" 9 سنوات مصابا بكدمة الفخذ الايسر و"يوسف ا غ" 7 سنوات مصاباب بكدمة باليد اليسري و" فتحية ف ا" 40 سنة مصابا بكدمة بالرأس جميعهم مقيمين البلاشون دائرة مركز بلبيس وتم تقديم الرعاية الصحية اللازمة.

وبالإنتقال والفحص تبين حدوث إصابتهم إثر وقوع حادث تصادم سيارة ملاكي مع موتوسيكل بالقرب من كوبري درويش بطريق ميت جابر وتم نقل المصابين الي مستشفي بلبيس وتقديم الرعاية الصحية اللازمة وتحرير محضر بالواقعة.