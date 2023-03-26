اعرف الموعد.. شروط التقديم للحج السياحي 2023

يسعي العديد من المواطنين إلى الحج وزيارة بيت الله من خلال التسجيل لأداء الفريضة حيث تم فتح باب استقبال طلبات الحج السياحي 2023 ، بداية من 12 مارس وحتى 19 أبريل المقبل، وفق ضوابط معينة.

ضوابط الحج السياحي

تتضمن الضوابط المعلنة للراغبين فى تقديم طلبات الحج مايلي :-

- يقتصر أداء فريضة الحج لمن لم يسبق له أداء الفريضة طوال حياته، ويستثنى من ذلك المشرفين القائمين على خدمة الحجاج المصريين

- يتم تقديم الطلبات إلكترونيا بالنسبة الحج السياحي

شروط التقديم للحج السياحي 2023



تشمل شروط التقديم للحج السياحي 2023 مايلي

- يجب الالتزام بالضوابط والاشتراطات الصحية الصادرة من قبل وزارة الصحة والسكان، ووزارة الصحة السعودية المتعلقة بالإجراءات الاحترازية خلال موسم الحج.

- لا يوجد حد أقصى للسن للسماح للمواطنين بالسفر للحج.



- يجب التزام الشركات السياحية برفع التوعية للحجاج بالتعليمات الصادرة بشأن موسم الحج من بين شروط التقديم على الحج السياحي



- تتضمن شروط التقديم على الحج السياحي الحد الأدنى لسفر الرجال للحج 25 سنة.



- لا يتم قبول من تقدموا لقرعة وزارة الداخلية أو حج الجمعيات الأهلية التابعة لوزارة التضامن بالتقدم للحج السياحي.



-يشترط في تقديم الحج السياحي أن تقدم الطلبات وفقا لبيانات بطاقة الرقم القومى السارية الصلاحية لمدة لا تقل عن ستة أشهر



- ويوقع المتقدم بطلب الحج والمرافق له على إقرار بعدم سابقة أداء فريضة الحج طوال حياته، وبموافقت على الشروط والضوابط المنظمة للحج الدرجة بالطلب

أسعار الحج السياحي الاقتصادي

وتشمل تكلفة الحج السياحي مايلي

- بالنسبة للمستوى البري تبلغ تكلفة الحج السياحي 130 ألف جنيه.



- وبالنسبة للمستوى الاقتصادي طيران تبلغ تكلفة الحج السياحي بـ130 ألف جنيه، دون تذكرة الطيران.



- وفيما يخص مستوى الـ5 نجوم- يبدأ بـ230 ألف جنيه، دون تذكرة السفر، والإقامة بفنادق تبعد عن الحرم المكي بنحو 1250 مترا.



- تبلغ تكلفة الحج السياحي 275 ألف جنيه، دون تذاكر الطيران.



- كما تبلغ تكلفة الحج السياحي سعر 310 آلاف جنيه، دون تذاكر الطيران، وتكون الإقامة بفنادق أمام الحرم المكي.