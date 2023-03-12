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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

أهم الأخبار| البلوجر سارة تفقد بصرها نهائيا.. عاصفة رملية خلال ساعات وزيادة أسعار الحج السياحي

قصف إسرائيلي
قصف إسرائيلي

نشر موقع صدى البلد، خلال الساعات الماضية، عددا من الأخبار المهمة على الساحة المحلية والعالمية، نرصد أبرزها في تقرير يبرز أهم الأخبار على مدار الساعات الماضية.

 

عاطف عجلان: 20% زيادة في أسعار برامج الحج السياحي
 

داخل فندق.. الداخلية تكشف تفاصيل تخلص أجنبي من نجليه وانتحاره بالإسكندرية
 

ميدو: وحياة ولادي رغم زملكاويتي زعلان على الأهلي
 

النجوم دعموها.. البلوجر سارة محمد تفقد بصرها نهائيا
 

جاد القاضي: مصر تستعد لتشغيل أول تلسكوب لرصد الأقمار الصناعية والحطام الفضائي
 

عاصفة رملية.. تحذير عاجل من الأرصاد عن طقس الـ 24 ساعة المقبلة
 

رسالة من دار الإفتاء لمن يؤخر صلاة الفجر حتى تطلع الشمس
 

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الأخبار المهمة اهم الاخبار الداخلية الحج السياحي الأهلى الاقمار الصناعية عاصفة رملية

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