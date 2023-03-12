أهم الأخبار| البلوجر سارة تفقد بصرها نهائيا.. عاصفة رملية خلال ساعات وزيادة أسعار الحج السياحي

نشر موقع صدى البلد، خلال الساعات الماضية، عددا من الأخبار المهمة على الساحة المحلية والعالمية، نرصد أبرزها في تقرير يبرز أهم الأخبار على مدار الساعات الماضية.

عاطف عجلان: 20% زيادة في أسعار برامج الحج السياحي



داخل فندق.. الداخلية تكشف تفاصيل تخلص أجنبي من نجليه وانتحاره بالإسكندرية



ميدو: وحياة ولادي رغم زملكاويتي زعلان على الأهلي



النجوم دعموها.. البلوجر سارة محمد تفقد بصرها نهائيا



جاد القاضي: مصر تستعد لتشغيل أول تلسكوب لرصد الأقمار الصناعية والحطام الفضائي



عاصفة رملية.. تحذير عاجل من الأرصاد عن طقس الـ 24 ساعة المقبلة



رسالة من دار الإفتاء لمن يؤخر صلاة الفجر حتى تطلع الشمس



سوريا .. قصف إسرائيلي يستهدف ريف مصياف | شاهد

