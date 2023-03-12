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توك شو

جاد القاضي: مصر تستعد لتشغيل أول تلسكوب لرصد الأقمار الصناعية والحطام الفضائي

الدكتور جاد القاضى
الدكتور جاد القاضى

كشف الدكتور جاد القاضى، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، عن استعداد مصر لتشغيل أول تلسكوب لرصد الأقمار الصناعية والحطام الفضائي باستخدام تقنية الليزر.

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وأضاف "جاد القاضي" خلال مداخلة هاتفية في برنامج "التاسعة" المذاع على القناة الأولى المصرية، أن الدولة المصرية بدأت في رصد الأجسام الفضائية منذ عام 1957 مع إطلاق أول مركبة فضائية مع الاتحاد السوفيتي وكان على متنها 10 رجال فضاء، وتم تطوير الإمكانيات المصرية في علوم الفضاء حتى عام 1981 وفي هذا العام تم إنشاء أول محطة فضائية تدار بالليزر، ومازالت تعمل حتى الآن.

وتابع الدكتور جاد القاضى، أن التلسكوب الجديد لرصد الأقمار الصناعية والحطام الفضائي باستخدام تقنية الليزر الذي سيتم إطلاقه قريبا بشراكة مع الصين، وسوف يكون الثاني على مستوى العالم من حيث قطر التلسكوب.

الاقمار الصناعية المعهد القومي للبحوث الفلكية مصر الدكتور جاد القاضي رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية رصد الحطام الفضائي القناة الأولى رصد الأقمار الصناعية

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