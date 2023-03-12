عاطف عجلان: 20% زيادة في أسعار برامج الحج السياحي

قال عاطف عجلان عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة، إن تقرر تحديد أسعار الحج السياحي 2023 من 130 إلى 310 ألف جنيه، وفقا لكل برنامج - السياحي والاقتصادي والبري - مع الوضع في الاعتبار تغيرات العملة، مضيفا أن الشركات السياحية أفضل من ينفذ برامج الحج.

وأوضح عاطف لـ"صدى البلد"، أن زيادة الحج السياحي هذا العام تبلغ 20% مقارنة بأسعار العام الماضي، مرجعا ذلك إلى ارتفاع سعر صرف العملة الريال السعودي مقارنة بالجنيه، لافتا إلى أنه رغم هذا الارتفاع إلا أنه متواكب مع ما يحدث من متغيرات اقتصادية في العالم.

الحج السياحي ٢٠٢٣

وأشار عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة، إلى أن أسعار الحج السياحي 2023 بها تنوع في البرامج لتناسب الفئات المختلفة.

وحول إمكانية حجز الحج السياحي 2023 حال عدم التوفيق في قرعة الداخلية أو التضامن، أكد أن هناك سيستم يربط الثلاث جهات المنظمة للحج، ومن يتوجه للحجز في أي جهة منهم لا يمكن التقدم للجهة الأخرى.

وأضاف أن الحج السياحي المنفذ من قبل الشركات السياحية، هو الأفضل في الخدمات لوجود رقابة صارمة من تفتيش على الفنادق والغرف المقيم فيها الحجاج، بالإضافة إلى التشديد على الوجبات المقدمة، ويمكن للحجاج أن يلمسوا ذلك أثناء إقامتهم بداية من الإشراف السياحي المدرب على أعلي مستوي مرورا بالتسكين.

واستطرد: “هناك غرفة عمليات من وزارة السياحة وغرفة شركات السياحة تعمل على مدار 24 ساعة في خدمة حجاج السياحة”.