النجوم دعموها.. البلوجر سارة محمد تفقد بصرها نهائيا

كشف الحساب الرسمي للبلوجر المصرية سارة محمد، عن فقدانها البصر بشكل نهائي، بعد فقدان آخر أمل لها وكانت تتمسك به، بعد الحادث.

وكُتب في منشور على ستوري حساب إنستجرام الخاص بـ البلوجر سارة محمد، جاء مضمونه كما يلي: «سارة فقدت أخر أمل كانت متمسكة به.. للأسف النتيجة النهائية سارة فقدت بصرها.. اللهم إنا لا نسألك رد القضاء ولكن نسألك اللطف فيه».

تامر حسني يدعم البلوجر سارة محمد

وكان المطرب تامر حسني، وجه الدعم للبلوجر سارة محمد، التي تعرضت لحادث مأسوي فقدت على إثره بصرها.

وكتب عبر تويتر: “معرفش الكل يعرف قصة سارة أو لأ بس سهل اوي للّي ميعرفش انه يعرف.. بحق الليلة الفضيلة دي يا سارة ليلة النصف من شعبان ربنا يكرمك وميعديش بكرا الا وانتي سامعه خبر جميل يطمنك ان عينك هترجع تاني ان شاء الله ادعوا معايا يا جماعه انا متفائل خير ليها اوي”.

وتابع تامر حسني: "وكل الشكر لموقف ريهام سعيد معاها من اول المحنه اللي بعون الله ساره بقوتها و ايمانها بربنا هتخليها (منحه) وكل الشكر للفنانين الطيبين ولاد البلد الجدعان اللي اهتموا بيها سعد و شيبة و انا قريب ان شاء الله هاجيلها و كل الشكر للناس الجميلة اللي بيروحولها اسكندريه يهونوا عليها …. دعوات الكل اليوم ده مهمه اوي يارب يارب تفرح قلبها و تشفيها و تهون عليها و تفرحنا بأجمل خبر ليها يارب يارب يارب تشفيها و تشفي كل مريض اللهم آمين".

سارة محمد تفقد بصرها وخطيبها يتخلى عنها

قالت البلوجر سارة محمد خلال أحد اللقاءات إنها تعرضت لحادث أثناء سيرها بالسيارة برفقة خطيبها على الطريق الصحراوي، وهجم عليهما مجموعة من البلطجية الذين أطلقوا عليهم الرصاص فتهشم زجاج السيارة وتناثرت أجزاؤه بوجهها مما تسبب في فقدانها البصر.

وعرضت فضائية "العربية" تقريرا عن واقعة تعرض البلوجر سارة محمد إلى حادث إطلاق نار أدى إلى فقدان البصر.

وتابع التقرير أن سارة محمد تعيش في قصة مأساوية ، حيث أصيبت بنزيف في المخ نتيجة الهجوم، وأشار التقرير إلى أن الأطباء استخرجوا الزجاج من عيونها لكنهم لم يستطيعوا إزالة شظايا الخرطوش بعينها .

وتابع التقرير أن البلوجر سارة محمد خرجت من المستشفى بـ 70 غرزة في رأسها، وأكدت سارة أن خطيبها تخلى عنها بعد حادث فقدان البصر .

وأكمل التقرير أن خطيبها رد على سارة محمد قائلا: "قمت بزيارة سارة وأكدت لها أنني ساقف بجانبها ولن أتخلى عنها وان ما حدث قضاء وقدر وأمر الله، لكن تم رفض زيارتي في المرة الثانية".

وجاء فى التقرير أن سارة محمد، تعرضت لـ سرقة مسلحة وتخلى خطيبها عنها، وفقدت بصرها أثر تلك الحادثة.

وكشفت القناة أن سارة محمد تبلغ من العمر 21 عامًا، ويتابعها 100 ألف متابع على إنستجرام، وأن المتابعون تداولو صورا لها بعد فقدانها البصر.