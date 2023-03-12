فقدت بصرها.. شاهد بكاء البلوجر سارة محمد يثير السوشيال ميديا

أثارت البلوجر سارة محمد السوشيال ميديا بعد خبر فقدان بصرها تمامًا.

وكانت تعرضت سارة لحادث إطلاق نار، الشهر الماضي.

وفي التفاصيل أصيبت سارة أثناء عودتها للمنزل بصحبة خطيبها حال سيرهما بالسيارة على طريق الإسكندرية الصحراوي، فقدت على إثره البصر، نتيجة دخول الخرطوش في عينيها، فيما أصيب خطيبها بجروح سطحية.

وقد حدث نزيف حاد بالمخ تسبب في فقدان بصرها حيث قال الأطباء إن عين سارة كأنها ساحت وقد أجرت عملية جراحية ولكن أعلنت صفحتها الرسمية عن فقدان بصرها تماما.

وتعد سارة بلوجر أزياء لها العديد من المتابعين وكان قد تداول الكثير فيديو لسارة وهي تبكي بفيديو قصير لأغنية شيرين قبل إصابتها واليكم الفيديو.

https://www.instagram.com/reel/CnrupWmJ5HL/?igshid=YmMyMTA2M2Y=