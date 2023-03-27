اليوم .. نيللي كريم ضيفة برنامج "طريق ثالث"

تحل الفنانة نيللي كريم، ضيفة برنامج “طرف ثالث” اليوم الاثنين، مع الاعلامية إيناس سلامة، على راديو إنرجي .

وروجت إيناس، للحلقة من خلال حسابها الرسمي على “الانستجرام”، وعلقت قائلة: "خلال مشوارنا في الحياة بتظهر مواقف كتير تخلينا نغير أفكارنا.. وتجارب نغير بسببها السكة اللي كنا راسمينها.. ونمشي في طريق مختلف.. نيللي كريم كلمتنا عن أفكارها اللي اتغيرت و #الطريق_التالت اللي مشيت فيه.. اسمعوها يوم الاتنين مع إيناس سلامة الشواف على #إنرجي 92.1 .. #رمضان_محتاج_إنرجي".

يذكر أن اقتربت الفنانة نيللي كريم من الانتهاء من تصوير مسلسلها الجديد “عملة نادرة” والذى يعرض حاليا فى رمضان حيث لم يتبق سوى أيام معدودة وتودع لوكيشن التصوير.

شهدت الحلقة الرابعة من مسلسل عملة نادرة، اشتعال الصراع بين نادرة التي تجسد شخصيتها نيللي كريم وأحمد عيد شقيق زوجها المقتول.

بدأت الأحداث بنزول نادرة من أعلى و بيدها طبق به قطعة من الحلوى و يبدو عليها معرفة مؤامرة سميرة للخلاص منها "فلاش باك" وهي تراقب "سميرة" الفنانة ريم رؤوف اثناء تنفيز جريمتها من بعيد و مشاهدتها و هي تضع السم على الحلوى حتى تتخلص منها قبل ان تصبح ضرتها و تتزوج من مسعود، تدفع "سميرة" الطبق من يد نادرة و تحتضن ابنتها منى.