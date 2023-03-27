عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

اليوم .. نيللي كريم ضيفة برنامج "طريق ثالث"

نيللي كريم
نيللي كريم

 تحل الفنانة نيللي كريم، ضيفة برنامج “طرف ثالث” اليوم الاثنين، مع الاعلامية إيناس سلامة، على راديو إنرجي .

 

وروجت إيناس، للحلقة من خلال حسابها الرسمي على “الانستجرام”، وعلقت قائلة: "خلال مشوارنا في الحياة بتظهر مواقف كتير تخلينا نغير أفكارنا.. وتجارب نغير بسببها السكة اللي كنا راسمينها.. ونمشي في طريق مختلف.. نيللي كريم كلمتنا عن أفكارها اللي اتغيرت و #الطريق_التالت اللي مشيت فيه.. اسمعوها يوم الاتنين مع إيناس سلامة الشواف على #إنرجي 92.1 .. #رمضان_محتاج_إنرجي".

عملة نادرة الحلقة 4.. محاولة خطف نجل نيللي كريم وأحمد عيد يتوعد

نيللي كريم: مبسوطة بردود أفعالكم على أول 3 حلقات من مسلسل ⁧‫«عملة نادرة»

يذكر أن اقتربت الفنانة نيللي كريم من الانتهاء من تصوير مسلسلها الجديد “عملة نادرة” والذى يعرض حاليا فى رمضان حيث لم يتبق سوى أيام معدودة وتودع لوكيشن التصوير. 

شهدت الحلقة الرابعة من مسلسل عملة نادرة، اشتعال الصراع بين نادرة التي تجسد شخصيتها نيللي كريم وأحمد عيد شقيق زوجها المقتول.

بدأت الأحداث بنزول نادرة من أعلى و بيدها طبق به قطعة من الحلوى و يبدو عليها معرفة مؤامرة سميرة للخلاص منها "فلاش باك" وهي تراقب "سميرة" الفنانة ريم رؤوف اثناء تنفيز جريمتها من بعيد و مشاهدتها و هي تضع السم على الحلوى حتى تتخلص منها قبل ان تصبح ضرتها و تتزوج من مسعود، تدفع "سميرة" الطبق من يد نادرة و تحتضن ابنتها منى.

نيللي كريم الفنانة نيللي كريم إنرجي الاعلامية إيناس سلامة عملة نادرة احمد عيد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الهدوء الذي يسبق العاصفة.. تحذير عاجل من الأرصاد عن الطقس

أول تعليق من الأهلي علي خسارة الزمالك من البنك الأهلي

17 ألف جنيه مرة واحدة| مفاجأة بأسعار الحديد والأسمنت الآن خامس أيام رمضان

الفراخ بـ 60 جنيها رسميًا الآن والبانيه رخص 40|مفاجأة في أسعار الدواجن والبيض

أخبار الأهلي| الخطيب ينهي صفقة جديدة.. ونفاد تذاكر أفريقيا.. و«كاف» يصدم الهلال

3 ظواهر جوية| الأرصاد تفجر مفاجأة عن طقس الغد.. تفاصيل

بعد الأمطار الرعدية.. مفاجأة من الأرصاد بشأن طقس اليوم 5 رمضان

560 جنيها.. مفاجأة في أسعار الذهب وعيار 21 الآن خامس يوم رمضان

موضوعات متعلقة

هالة صدقي: كان معمولي عمل وبخاف من الحسد

هاله صدقي: إلهام شاهين ليست فنانة إغراء ولا تقدم أعمالا مبتذلة

وعود سخية الحلقة 4 .. وفاة صديقة حنان مطاوع

سوق الكانتو الحلقة 4 | اتهام أمير كرارة بحرق المخازن .. ومقابلة مي عز الدين

الصفارة الحلقة 4 .. أحمد أمين في عالم خيالي

وعود سخية الحلقة 3 .. حنان مطاوع تخطط للسرقة

سوق الكانتو الحلقة 3 .. مي عر الدين تتشاجر مع مدام ماري

أخبار الفن.. صورة محمد منير تصدم الجمهور وحمدي الميرغني يسير على خطى ياسمين عز

ترشيحاتنا

تراجع الدولار.. مفاجأة سارة تنتظر الجنيه بعد إفلاس أشهر بنوك أمريكا

توزيع مجوهرات بـ الكيلو على المعازيم.. فرح أسطوري يشعل السوشيال ميديا| تفاصيل

بسبب التعديلات القضائية.. محامي نتنياهو يهدد بالتنحي عن قضيته

أسعار الحديد والأسمنت في مصر اليوم الإثنين

خصم 70 % علي بيجو 3008 موديل  2023

نَبِيٌّ ذكر اسمه 136 مرة في القرآن .. ما السبب؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أعز من الولد.. مشهد كوميدي لـ الوليد بن طلال مع حفيداته| فيديو

رجيم في رمضان ينقص 20 كيلو .. مجرب وسريع

منذ 2005.. سيدة تحصل على رخصة القيادة بعد 960 محاولة

كادت تبتلعه.. لحظة نجاة عامل سفينة بأعجوبة من أمواج مرعبة| شاهد

فيديو

وزير الرياضة يحسم الجدل بشأن عودة مرتضى منصور لرئاسة الزمالك بعد خروجه من السجن «فيديوجراف»

رسالة تحذير من أشهر عالم زلازل في تركيا .. ومطالب بنقل سكان إسطنبول فورًا «فيديوجراف»

محمد رجب عملها بلوك ولوسي قالتلها مبحبكيش.. تفاصيل حياة مي سليم الخاصة.. فيديوجراف

رد صادم من مى عمر على تعاونها مع غادة عبد الرازق

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هالة أمين

هالة أمين تكتب: نصيحة كاثوليكية للمسلمين في رمضان

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: قطب الأقطاب وكهف أمن الطلاب

السفير الصيني بالقاهرة لياو ليتشيانغ

"لياو ليتشيانج" سفير الصين بالقاهرة يكتب: زيارة الصداقة والتعاون والسلام

أ. د أمين المشاقبة

أمين المشاقبة يكتب: عسكرة العالم

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب.. مدفع الإفطار حكاية عشق

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. رمضان كريم

د. صفوت عمارة

صفوت عمارة يكتب: تفضيل رمضان عن سائر الشهور

د.احمد فخرى

أبدأ بنفسك أولًا.. العالم يتغير حولك

اﻟﻤﺰﻳﺪ