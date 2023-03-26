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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

نيللي كريم: مبسوطة بردود أفعالكم على أول 3 حلقات من مسلسل ⁧‫«عملة نادرة»

نيللى كريم
نيللى كريم

عبرت الفنا نيللى كريم عن سعادتها بردود الأفعال على مسلسل “ عملة نادرة”. 

وكتبت نيللى كريم عبر حسابها بتويتر ؛" ‏مبسوطه جدا بردود افعالكم علي اول ٣ حلقات من مسلسل ⁧‫#عملة_نادرة‬⁩ بتمني اللي جاي يعجبكم  .. تفتكروا نادره هتتصرف ازاي في اللي جاي و هتجوز مسعود ولا لا؟".

اقتربت الفنانة نيللى كريم على الانتهاء من تصوير مسلسلها الجديد “عملة نادرة” والذى يعرض حاليا فى رمضان حيث لم يتبق سوى 7 أيام وتودع لوكيشن التصوير. 

وشهدت أحداث الحلقة الثالثة في مسلسل عملة نادرة، مفاجأة بنقل "بلال" علي الطيب، ملكية الأرض باسم "نادرة" قبل قتله، ويُصاب الجميع بحالة من الدهشة بينما تواصل "نادرة" حديثها معهم بثبات وثقة، يخبرها عبد الجبار أن الحريم لا تورث، يثور عليها مسعود و علاء و الأم سكينة و ترد عليهم بقوة وثبات الجميع يكرهني و لن اتنازل عنها ابداً عن ورثها و ورث ولدها.

تثير سكينة حالة من التوتر و تنفعل من تصرف نادرة و تلاحق عبد الجبار و تثير غضبه بما فعلته نادرة أمامه وعدم احترامه، يقوم عبد الجبار بوضع خطة من أجل السيطرة على نادرة حفاظاً على الأرض، و يقرر زواج نادرة من ابنه علاء دون الرجوع لها.

ويرفض علاء قرار والده و يخبره بعدم رغبته بالزواج من نادرة، يخبره بإخلاص حقيقي عن مدى حبه لزوجته إسراء، ينظر له عبد الجبار مندهشا ويخبره أن الزواج شيء و الحب شيء آخر، يصر علاء على رفضه ويخبره عبد الجبار عقاباً له أن نصيبه في العوايد والأرض سيصل للنصف.

يخبر علاء انس بتصرف والده ولكنها لا تتفاجأ وتطلب منه التمسك بحبه "لإسراء" مريم الخشت التي تشكره على تصرفه الذي أكد لها مدى حبه واحترامه لها و تخبره بحبها و تمسكها به.

تزور "نادرة" "دميانة" جومانا مراد من اجل حياكة ملابس جديدة تناسبها بعد ولادة يوسف و تخبرها دميانة عن غياب زوجها الذي طال.

يطلب عبد الجبار من الباشا ان يسامحه جراء ما حدث من حسن أبو عصايا، يبادر "مسعود" أحمد عيد برغبته في الزواج من "نادرة" و يخبرة عبد الجبار أن هذه الرغبة سببها ال 50 فدان و ليس حبه "نادرة".

تزور "اسراء" مريم الخشت الطبيبة بصحبة صديقتها و تخبرها الطبيبة انها تستطيع الحمل و ليس لديها موانع و تؤكد لها ربما كان السبب في عدم الانجاب بسبب زوجك علاء و تخبرها اسراء ان علاء على ما يرام.

يذهب عبد الجبار للاطمئنان على يوسف و يخبر نادرة برغبة مسعود في الزواج منها و تخبره بعدم رغبتها في الزواج مرة أخرى و يؤكد لها عبد الجبار ان مسعود مناسب لها و ان هذا الزواج يعد مصلحة كبيرة لها من وجهه نظرة.
تشكر اسراء نادرة على تصرفها تجاه زواجها من علاء و تؤكد لها علي حبها لها و تخبرها نادرة بحب علاء لها و تتمني لهم حياه طيبة، تنزعج سميرة ريم رؤوف من اسراء و تقربها من نادرة.

يحاول مسعود التودد لنادرة مستخدماً  الهدايا و الألعاب ليوسف الرضيع، تخبر الخادمة سميرة بوجود مسعود مع نادرة، لتغضب سميرة و تعنف مسعود على فعلته.

الفنانة نيللي كريم مريم الخشت نيللي كريم جومانا مراد على الطيب مسلسل عملة نادرة عملة نادرة

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