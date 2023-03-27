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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

جميلة الحلقة 5 .. ريهام حجاج تكتشف قيام شقيقها بلعب القمار

نبيل عيسي
نبيل عيسي

أذيعت الحلقة الخامسة من مسلسل جميلة، والذي تقوم ببطولته الفنانة ريهام حجاج ، ويعرض علي عدد من القنوات الفضائية. 

وجاءت أحداث الحلقة الخامسة متلاحقة، حيث أخبر شريف “هشام إسماعيل”، زوجته آية "سامية عاطف"، بأن الشقة التي يعيشان بها أصبحت ملك جميلة، وأكد لها صحة العقود وعدم تزويرها.
كما واجهت شهيرة  “ سوسن بدر”  داليا “ عبير منير ” وأكدت لها أنها سوف تنهي علاقتها بزوجها طارق نصار “  سامح الصريطي”  . 
كما اكتشفت جميلة “ ريهام حجاج ” أن شقيقها أكرم “ نبيل عيسي ” يقرم بلعب القمار مع صديقه وحبيته ، وتتوعده بعدم إرجاع ميراثه له . 

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مسلسل "جميلة " دراما اجتماعية من بطولة الفنانه ريهام حجاج، سوسن بدر، هاني عادل، عبير صبري، أحمد وفيق، يسرا اللوزي، المسلسل تأليف أيمن سلامة و إخراج سامح عبد العزيز و من إنتاج جمال العدل.

ويعد مسلسل جميلة هو التعاون الثاني علي التوالي بين كل من الرباعي ريهام حجاج والمخرج سامح عبد العزيز والمؤلف أيمن سلامة وشركة العدل جروب للانتاج الفني بعد ان قدما معا العام الماضي يوتيرن ، والذي شارك في بطولته عدد من الفنانين ابرزهم توفيق عبد الحميد وعبير صبري وصفاء الطوخي وايمن القيسوني وكريم قاسم .
 

جميلة سوسن بدر يسرا اللوزي ريهام حجاج عبير صبري

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