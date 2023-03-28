الإصلاح والنهضة: الرئاسة متفاعلة مع القوى السياسية

علق الدكتور هشام عبد العزيز رئيس حزب الإصلاح والنهضة، علي متابعة الرئيس السيسى جلسة مجلس أمناء الحوار الوطنى باهتمام.

وقال عبد العزيز خلال مداخلة هاتفية بقناة "اكسترا نيوز"،:" أثمن اهتمام الرئيس بالحساسية الشديدة تجاه قضايا الوطن، معقبا أنه يعلمنا أنه حريص على الاستماع لكافة الأطراف والآراء السياسية وهو مهتم بالحوار وهى صورة مبشرة لمخرجات الحوار الوطنى.

وأشار إلي أنه يدل على أن الرئاسة متفاعلة مع القوى السياسية، فمصر دولة عريقة بمؤسساتها على رأسها رئيس مهتم بالتواصل مع شعبه وكل الآراء مسموعة.

ولفت إلي أن الرئيس عودنا على انه مهتم بالشارع المصرى وهناك آلية محترمة تشكلت لسماع جميع الآراء لإخراج مخرجات تهم الوطن.