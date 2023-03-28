عبد الحليم قنديل: الغرب ميراثه مع أفريقيا طرف مستنزف عنصري ناهب

قا الكاتب الصحفى عبد الحليم قنديل، إن الغرب ميراثه مع أفريقيا هو طرف مستنزف عنصرى ناهب، وإزاحة هذه الصورة بتحركات متعددة محاولة للحاق بقطار فات من زمن طويل، حيث أن سمعة أمريكا العالمية تسبقها، والأساليب كلاسيكية تتغطى بمعونات هنا وهناك تذهب لحكام.

وحول زيارة كامالا هاريس نائبة الرئيس الأمريكى لأفريقيا، قال قنديل خلال حواره بقناة “إكسترا نيوز”،:" فات الأوان على الولايات المتحدة للحاق بمنافسيهم فى أفريقيا، وأهمهم الصين، وهى أكبر مقرض لأفريقيا، ولديها مشروعات عديدة منها حزام الطريق، كما أنها لا تتدخل فى الشئون الداخلية لأى دولة أفريقية.

وأشار إلي أن فكرة إفتراض أن أمريكا تنشر قيما معينة فهى فكرة سيئة، والسباق مع الصين فاشل فى أفريقيا والمنطقة العربية، لأن هناك ميراث 50 سنة من الهيمنة الأمريكية بهذه القارة.