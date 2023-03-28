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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

التغيرات المناخية..قلق في أوروبا من اندلاع موجة حرائق كبيرة خلال الصيف

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

مع اقتراب فصل الصيف هذا العام تتزايد المخاوف بين الدول الأوروبية من حرائق الغابات،  على خلفية العام الماضي، حيث  كانت هناك موجة غير عادية من الحرائق بسبب الجفاف الشديد. 


وأصدر مسئولون في إسبانيا تحذيرا غير عادي الليلة الماضية ضد سائحين النار الذين بدأوا في الوصول إلى شرق البلاد حيث تستعر حاليا حرائق كثيرة. 


وذكر المسئولون أن السياح يعرضون أنفسهم للخطر ، كما يعرقلون إدارات الإطفاء المختلفة في المنطقة للتعامل مع ألسنة اللهب.


وقالت جابرييلا برافو ، رئيسة الشئون الداخلية الإقليمية في منطقة فالنسيا ، للصحفيين إن الشرطة رصدت 14 راكبا دراجات بالقرب من مكان الحادث وهم يحاولون إلقاء نظرة فاحصة.


وأضافت: "نطلب مرة أخرى وقبل كل شيء من السياح عدم الانخراط في سياحة الحرائق ، وعدم الاقتراب من المنطقة المحيطة".

وتستعد السلطات الإسبانية بقوة أكبر لصيف حار بشكل خاص ، وذلك في ضوء حقيقة أن الشتاء الماضي في أجزاء كثيرة من جنوب أوروبا كان جافًا بشكل غير عادي.


ويثير الجفاف الشديد الخوف من واقع مماثل العام الماضي عندما اندلعت حرائق غابات كبيرة في أجزاء كثيرة من المنطقة ، بما في ذلك إسبانيا.


وقال مسئولون إن أول حريق غابات كبير في إسبانيا هذا العام دمر أكثر من 4000 هكتار (9900 فدان) من الغابات وأجبر 1700 قروي على مغادرة منازلهم في منطقتي فالنسيا وأراغون.


وفي العام الماضي ، تم حرق 785 ألف هكتار من الغابات  في جميع أنحاء أوروبا. 

وحسب الخبراء ، تزيد مساحتها عن ضعف حجمها مقارنة بمتوسط ​​الحرائق العادية في أوروبا في الـ 16 عامًا التي سبقتها. 
وفي إسبانيا نفسها ، وقع 493 حريقا استهلك 307 آلاف هكتار من الأرض ، وفقا لنظام معلومات الحرائق الأوروبي التابع للمفوضية الأوروبية.


وخارج إسبانيا ، تستعد السلطات في فرنسا لاحتمال أن يؤدي الجفاف الشديد إلى مزيد من حرائق الغابات الكبيرة هذا العام.


وأعلنت وزارة الداخلية الفرنسية أنها ستنشر سياسة الحكومة للتعامل مع الحرائق بالفعل في الأسابيع المقبلة وهذا مع حلول الصيف.
وأكدت أنه لا يزال هناك تأثير لموجة الحرائق الكبيرة التي ضربت جنوب غرب البلاد الصيف الماضي، مشيرة إلى الحريق الذي يحدث تحت الأرض خارج في منطقة جيروند. 


وقالت هذا حرق للفحم تحت سطح الأرض يحدث بسبب تربة الخث الموجودة في المنطقة التي تحترق بسهولة.
وقال غيوم كارون ، الذي يعمل في الوكالة الوطنية للغابات الفرنسية: "كان الخث يحترق منذ منتصف يوليو الماضي وحتى اليوم ليس لدينا إجابة فعلية عن كيفية وقف هذا الحريق".


في الوقت نفسه ، يثير الحريق في المنطقة العديد من المخاوف من أنه في الصيف عندما يجف الغطاء النباتي ، ستجف المنطقة بأكملها.


ووفقا لباسكال جوت، المسئول المحلي المسؤول عن حماية البيئة ، "تتم مراقبة الحريق في جيروند باستمرار بواسطة طائرات بدون طيار ، والتي تقيس مستوى الحرارة في المنطقة، نتصرف بهذه الطريقة لان التدخل السريع عند اندلاع الحريق أسهل من استمراره ".

الدول الأوروبية فرنسا حادث الداخلية حرائق الغابات التغيرات المناخية اسبانيا حريق

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