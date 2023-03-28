ماذا يحدث لجسمك عند تناول العرقسوس|احذره فى هذه الحالة

يعتبر شراب العرقسوس واحداً من أهم المشروبات الشعبية في شهر رمضان، حيث يتميز هذا المشروب بالعديد من الفوائد الصحية، إلا أنه يحذر من الإكثار من تناوله في بعض الحالات.

لذا نقدم لك فى هذا التقرير فوائد العرقسوس في رمضان، ومحاذير وأضرار العرقسوس فى رمضان وفقا لموقع هيلثى..

فوائد العرقسوس في رمضان

يكمن السر خلف فوائد العرقسوس في رمضان في محتواه الغني بالعناصر الغذائية المهمة، إذ يحتوي شراب العرقسوس على العديد من الفيتامينات المهمة لصحة الإنسان، مثل فيتامين ب1، وفيتامين ب2، وفيتامين ب3. فضلاً عن تركيزه العالي بالمعادن، مثل الصوديوم، والبوتاسيوم، والكالسيوم.

وقد حصل شراب عرقسوس على شعبيته من قبل العديد من الشعوب منذ زمن طويل لما له من الفوائد. فيما يلي بعض فوائد العرقسوس في رمضان:

ترطيب الجسم

من أكثر المشاكل التي يتعرض لها الصائمون هي الجفاف، وذلك نظراً لساعات الصيام الطويلة، والمصحوبة بارتفاع درجات الحرارة في بعض الدول، لذلك يعتبر ترطيب الجسم من أول فوائد العرقسوس في رمضان، والذي يمكن تناوله في وجبة الفطور وخلال ساعات الإفطار المسموحة لتعويض السوائل المفقودة خلال النهار.

التخفيف من حرقة المعدة وعسر الهضم

يعاني العديد من الصائمين من حرقة المعدة واضطرابها، وذلك نتيجة التغير المفاجئ في عادات ومواعيد الأكل في رمضان. ومن أهم فوائد العرقسوس في رمضان التخفيف والحد من حرقة المعدة، إذ يحتوي مشروب عرق السوس على حمض الجليسريزيك (بالإنجليزية: Glycyrrhizic Acid) الذي يمتلك خصائص مضادة الالتهابات، ويرفع مستوى مناعة الجسم، ويعمل على تسريع إصلاح بطانة المعدة وإعادة توازنها.







علاج القرحة الهضمية

من فوائد العرقسوس في رمضان أيضاً أنه يساهم في علاج القرحة الهضمية، بما فيها قرحة المريء، والمعدة، والأمعاء الدقيقة، والتي تحدث عادة نتيجة الإصابة بالجرثومة الحلزونية، سواء كانت قد حدثت خلال رمضان أو قبل الدخول في الشهر.

وتكمن أهمية العرقسوس في محتواه العالي من حمض الجليسريزيك، والذي يعمل بدوره على تثبيط نشاط البكتيريا المسببة للقرحة ويمنع نموها في المعدة.

التخفيف من التوتر والقلق

من فوائد العرقسوس في رمضان أنه يساعد على الحد من التوتر والقلق الذي قد يعتري بعض الصائمين خلال الشهر، إذ يساعد العرقسوس على رفع تركيز هرمون الكورتيزول في الدم، والذي يقوم بدوره بمقاومة الشعور بالقلق أو التوتر.

المساعدة على فقدان الوزن خلال شهر رمضان

على الرغم من قلة الدراسات حول فوائد عرق السوس في رمضان لخسارة الوزن، لكن يعتقد بعض العلماء أن العرقسوس يساعد على فقدان الوزن بمعدل نصف كيلوجرام، الأمر الذي يمكن استغلاله مع مبدأ الصيام في شهر رمضان، ومع اتباع نظام غذائي صحي في رمضان لفقدان الكيلوجرامات الزائدة.

اضرار العرقسوس فى رمضان

تعتبر الجرعات المعتدلة من العرقسوس آمنة الاستخدام بشكل كبير، وعلى الرغم من فوائد العرقسوس في رمضان، إلا أن الإفراط في تناوله في رمضان يتسبب بظهور العديد من الأعراض الجانبية.

من أضرار الإفراط في شرب العرق سوس في رمضان:

ارتفاع الضغط.

ارتفاع الصوديوم.

نقص البوتاسيوم.

عدم انتظام ضربات القلب.

كما أن تناول جرعات مفرطة من عرق السوس تعتبر حالة تسمم، وتؤدي إلى الفشل الكلوي وتراكم السوائل في الرئتين.

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محاذير حول شرب العرقسوس في رمضان



ينصح بتجنب شرب العرقسوس في رمضان للفئات التالية:

رضى ضغط الدم.

مرضى السكري.

مرضى فشل القلب.

من تنخفض لديهم مستويات البوتاسيوم.

الأطفال.

الحوامل والمرضعات.

علاوة على ذلك، يتفاعل العرقسوس مع عدد كبير من الأدوية، لذلك ينصح باستشارة الطبيب أو الصيدلاني المختص قبل شرب العرقسوس في رمضان.

طريقة اعداد شراب العرقسوس في رمضان

للحصول على كامل فوائد العرقسوس في رمضان، يمكن تناوله على وجبة الإفطار من يوم لآخر، حيث يتم إعداد شراب العرقسوس من خلال استخدام عرق السوس المجروش أو بودرة عرق السوس الجاهزة، وبالطريقة التالية:

نضع ملعقة صغيرة من بيكربونات الصودا مع عرق السوس مع كمية قليلة من الماء.

نخلط المكونات جيداً عرق السوس مع كمية وافرة من الماء.

يترك الخليط في مكان مشمس من ساعة إلى ساعتين تقريباً.

نضع الخليط في قطعة شاش نظيفة أو مصفاة كبيرة مخصصة للعرق سوس.

ننقع الخليط في الماء لمدة ساعة، ومن ثم يقدم الماء الأحمر الناتج عن النقع مع السكر ومكعبات الثلج.