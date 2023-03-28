أستاذ جهاز هضمي: مجهود غير مسبوق للدولة في إنهاء قوائم الانتظار.. فيديو

قال الدكتور محمد حسن المنيسي، استشاري الجهاز الهضمي، إن الدولة المصرية منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي الحكم شهدت اهتماما كبيرا بالخدمات الصحية ومنها مبادرة فيروس سي وإنهاء قوائم الانتظار، مشيرا إلى وجود مجهود غير مسبوق للدولة في إنهاء قوائم الانتظار.

وأضاف في مداخلة هاتفية مع فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الثلاثاء، أن المريض في الماضي كان ينتظر مدة طويلة رغم صعوبة حالته حتى يتم إجراء عملية جراحية وكان البعض ينتقل إلى الرفيق الأعلى قبل إجراء العمليات، موضحا أن الدولة المصرية مستمرة في إنهاء قوائم الانتظار لحين انتهاء تطبيق المنظومة الطبية الحديثة في 2030، حيث تم الانتهاء من المرحلة الأولى في الأقصر وأسوان وبورسعيد والمرضى اصبحوا في رضاء كامل وعدم قدوم اي منهم إلى القاهرة للحصول على الخدمة الطبية.

ولفت استشاري الجهاز الهضمي، إلى أن الاستمرار في منظومة إنهاء قوائم الانتظار ضروري لحين انتهاء منظومة التأمين الصحي الشامل ومن هنا جاء توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي لصندوق تحيا مصر بتخصيص مبلغ مليار جنيه لإنهاء قوائم الانتظار.