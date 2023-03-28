عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أستاذ جهاز هضمي: مجهود غير مسبوق للدولة في إنهاء قوائم الانتظار.. فيديو

مبادرة القضاء علي
مبادرة القضاء علي قوائم الانتظار

قال الدكتور محمد حسن المنيسي، استشاري الجهاز الهضمي، إن الدولة المصرية منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي الحكم شهدت اهتماما كبيرا بالخدمات الصحية ومنها مبادرة فيروس سي وإنهاء قوائم الانتظار، مشيرا إلى وجود مجهود غير مسبوق للدولة في إنهاء قوائم الانتظار.

txt

برلماني: دعم مبادرة إنهاء قوائم الانتظار بمليار جنيه يخفف آلام غير القادرين

txt

أشرف عقبة: إجراء 1.7 مليون عملية جراحية ضمن مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

وأضاف في مداخلة هاتفية مع فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الثلاثاء، أن المريض في الماضي كان ينتظر مدة طويلة رغم صعوبة حالته حتى يتم إجراء عملية جراحية وكان البعض ينتقل إلى الرفيق الأعلى قبل إجراء العمليات، موضحا أن الدولة المصرية مستمرة في إنهاء قوائم الانتظار لحين انتهاء تطبيق المنظومة الطبية الحديثة في 2030، حيث تم الانتهاء من المرحلة الأولى في الأقصر وأسوان وبورسعيد والمرضى اصبحوا في رضاء كامل وعدم قدوم اي منهم إلى القاهرة للحصول على الخدمة الطبية.

ولفت استشاري الجهاز الهضمي، إلى أن الاستمرار في منظومة إنهاء قوائم الانتظار ضروري لحين انتهاء منظومة التأمين الصحي الشامل ومن هنا جاء توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي لصندوق تحيا مصر بتخصيص مبلغ مليار جنيه لإنهاء قوائم الانتظار.

الرئيس عبدالفتاح السيسي الجهاز الهضمي فيروس سي الدولة المصرية الخدمات الصحية قوائم الانتظار مبادرة فيروس سي المنظومة الطبية إنهاء قوائم الإنتظار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تطبيق المادة 24.. قرار عاجل من الكاف بشأن مباراة الأهلي والهلال السوداني

موجة حارة يعقبها انخفاض| تحذير عاجل من الأرصاد حول طقس الـ 48 ساعة المقبلة.. تفاصيل

بيع بسرعة.. أسعار الذهب اليوم في مصر 28-3-2023

صدمة لـ الأهلي.. فيتوريا يكشف سبب استبدال الشناوي في مباراة مصر ومالاوي

عاجل..محمود الخطيب يتعرض لوعكة صحية.. وتأجيل اجتماع لجنة التخطيط

تدني أخلاق ولا مسئولية.. طبيب محمد فؤاد يفتح النار على رامز جلال

قرار عاجل حول أموال نظام صدام حسين في العراق

رخص تاني.. تراجع في أسعار البيض بالأسواق اليوم الثلاثاء

ترشيحاتنا

قرار جديد من البيت الأبيض بشأن معاهدة "ستارت" النووية..تفاصيل

أمريكا: لا نرى أي تحرك روسي بشأن استخدام الأسلحة النووية بأوكرانيا

سقوط طائرة مسيرة علي دولة عربية.. تفاصيل

الموعد النهائي لانخفاض أسعار الأسماك بالأسواق

الوظائف المطلوبة في كندا 2023-2024 وطريقة التقديم للهجرة

توابعه كارثية.. تحذير مرعب من زلزال إسطنبول الكبير بـ تركيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حالة ولادة غريبة تهز العالم وتدخل موسوعة جينيس

مشروب شهير يحرمك من النوم .. أحترس من تناوله ليلا

جاكيت بسعر صادم.. محمد رمضان يثير الجدل فى خيمة رمضانية

الهرشة السابعة الحلقة 6.. أمينة خليل تتمسك بعملها وترفض رغبة أدم

فيديو

الكوكب الأحمر يظهر في السماء.. فهل يحدث زلزال؟ |شاهد

مصير الثانوية العامة.. إصدار 20 قرارا رسميا| شاهد

جنسيات مختلفة .. تفاصيل مؤلمة في حادث المعتمرين بالسعودية

تراجع الذهب.. ومفاجأة في سعر الدولار.. تفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: رمضان ومعركة الوعي

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: الكتيبة 101

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: دولة ما بعد الستين

هالة أمين

هالة أمين تكتب: نصيحة كاثوليكية للمسلمين في رمضان

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: قطب الأقطاب وكهف أمن الطلاب

السفير الصيني بالقاهرة لياو ليتشيانغ

"لياو ليتشيانج" سفير الصين بالقاهرة يكتب: زيارة الصداقة والتعاون والسلام

أ. د أمين المشاقبة

أمين المشاقبة يكتب: عسكرة العالم

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب.. مدفع الإفطار حكاية عشق

اﻟﻤﺰﻳﺪ