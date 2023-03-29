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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

حسن فتحي خشبة رئيسا للإدارة المركزية لمنطقة ضرائب الشرقية

حسن فتحي خشبة رئيس
حسن فتحي خشبة رئيس الإدارة المركزية لمنطقة ضرائب الشرقية

أصدر رئيس مجلس الوزراء، القرار رقم 956 لسنة 2023 بتكليف "حسن فتحي حسين السيد" رئيسا للإدارة المركزية لمنطقة ضرائب الشرقية وذلك بعد الإطلاع علي الدستور وعلي قانون الخدمة المدنية وعلي قرار رئيس الجمهورية وذلك لصالح العمل.

وكان "حسن فتحي" يشغل وظيفة قيادية بالمستوي الوظيفي مدير عام بمصلحة الضرائب المصرية وقام بتسيير أعمال رئيس منطقة ضرائب الشرقية أول.

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فيما اعنت مصلحة الضرائب المصرية عن أماكن ومواعيد تواجد حملة السيارات المتنقلة لتقديم الدعم  الفني للممولين وتيسير تسجيلهم على منظومة الفاتورة الإلكترونية بمختلف محافظات الجمهورية .

وتتواجد السيارات من الساعة التاسعة صباحاً حتى الساعة الخامسة مساء محافظة الشرقية : شارع مدرسة جمال عبد الناصر بجوار المستشفى العام أمام مأمورية منيا القمح دخل.

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