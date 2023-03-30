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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

برش خرطوش .. تفاصيل مثيرة في اطلاق شخص الرصاص على جاره بعين شمس

إطلاق نار
إطلاق نار

قررت نيابة عين شمس الجوئية، حبس شخص، ٤ أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه باطلاق الرصاص على جاره بسبب خلافات الجيرة بمنطقة عين شمس.

وكلفت النيابة رجال المباحث بالتحري عن الواقعة وإعداد تقرير مفصل بذلك.

وكان قد أطلق شخص الرصاص على جاره بسبب خلافات حول الجيرة بعين شمس.

تم ضبط المتهم والسلاح، وأمر اللواء محمد عبد الله، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، بإخطار النيابة للتحقيق.

تلقى قسم شرطة عين شمس بمديرية أمن القاهرة، بلاغا بحدوث مشاجرة بإحدى المناطق بدائرة القسم.

بالانتقال والفحص، تبين حدوث مشادة كلامية بين شخص "مصاب برش خرطوش بالجسم" مقيم بدائرة القسم، وبين عاطل مقيم بدائرة القسم بسبب خلافات بينهما حول الجيــرة تطورت لمشاجرة تعدى خلالها الثانى على الأول باستخدام سلاح نارى "فرد خرطوش" كان بحوزته.

تم ضبط المتهم الثانى، وبحوزته السلاح النارى المستخدم فى ارتكاب الواقعة وطلقة لذات العيار.

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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