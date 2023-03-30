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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

تجديد حبس صاحب مصنع لإنتاجه منشطات مجهولة المصدر بدار السلام

حبس
حبس

قرر قاضي المعارضات بغرفة المشورة بمحكمة جنح دار السلام، تجديد حبس صاحب مصنع، ١٥ يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامه بإدارة مصنع "بدون ترخيص" لإنتاج منشطات مجهولة المصدر والترويج لها عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة.

وكان قد قررت نيابة دار السلام الجزئية، حبس صاحب مصنع، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بإدارة مصنع "بدون ترخيص" لإنتاج منشطات مجهولة المصدر والترويج لها عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة.

وكلفت النيابة رجال المباحث بالتحري عن الواقعة وإعداد تقرير مفصل بذلك، وإرسال المضبوطات للمعمل الكيميائي التابع لمصلحة الطب الشرعي لفحصها وإعداد تقرير بخواصها.

وتمكن رجال أمن القاهرة من ضبط صاحب مصنع لإدارته المصنع بدون ترخيص وبحوزته كميات كبيرة من المنشطات يروجها عبر فيس بوك، وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم ترويج الأدوية والمنشطات المحظور تداولها.

تمت عملية الضبط تنفيذاً لتوجيهات اللواء محمد عبد الله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة وتولت النيابة التحقيق .

أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة دار السلام بإدارة مصنع "بدون ترخيص" لإنتاج منشطات مجهولة المصدر والترويج لها عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة تم استهدافه وضبطه .

وبتفتيش المصنع عُثر بداخله على كميات كبيرة من المنشطات مختلفة الأنواع والأدوات المستخدمة فى تصنيع المنشطات وهاتف محمول .

واعترف بإدارته المصنع بدون ترخيص وبحيازته للمضبوطات بقصد ترويجها على عملائه من خلال مواقع التواصل الاجتماعى لتحقيق أرباح غير مشروعة فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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