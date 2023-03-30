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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

عمر كمال يحيي العديد من السهرات الرمضانية بحضور المشاهير

عمر كمال
عمر كمال

شارك مطرب المهرجانات عمر كمال فى إحياء العديد من السهرات الرمضانية منذ بداية الشهر الكريم داخل العديد من الخيم بحضور عدد كبير من نجوم الفن والمشاهير.


وأحيا كمال مساء أمس الأربعاء حفلا غنائيا ضخما داخل فندق بالقاهرة والتى حملت لافتة كامل العدد وحرص على تقديم عدد كبير من أغانيه المميزة التى نالت إعجاب الجميع.

 

كان ضمن الحضور من نجوم الفن والمشاهير المطرب الشعبى محمود الليثى والمذيعة هبة السيسي ملكة جمال مصر السابقة وزوجها والمطربة نفين رجب شقيقة المطربة غادة رجب وال dj العالمى ياسر الحريري وكريس مجدى و الكاتب الصحفي مدحت حسن مدير الإعلام ب mbc مصر .. وغيرهم من المشاهير وأبناء الجالية العربية بمصر ممن كان فى استقبالهم منظم الحفل إيهاب الجندي عضو مجلس إدارة غرفة شعبة السياحة.

 

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عمر كمال السهرات الرمضانية مطرب المهرجانات مطرب المهرجانات عمر كمال ملكة جمال مصر السابقة المطرب الشعبي محمود الليثي

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