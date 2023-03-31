أطفال قرية بنوفر في كفر الزيات يوزعون وجبات الحواوشي على الصائمين.. صور

شهدت قرية بنوفر التابعة لمركز كفر الزيات بمحافظة الغربية استمرار حالة من السعادة والفرحة بين صفوف الأسر والعائلات علي خلفية مشاركه شباب وأطفال القرية في توزيع وجبات وأرغفة حواوشي كوجبات إفطار يومية للصائمين تزامنا مع شهر رمضان المبارك .

كما حرص الأطفال علي الوقوف بشوارع وميادين المدينة للتوزيع الوجبات علي المارة والأسر الأكثر احتياجا.

من جانبه قال محمد حسين أحد أهالي قرية بنوفر إن تلك المبادرة نالت مشاركة العشرات من الأسر والعائلات في تجهيز وجبان الخير للتوزيعها علي الصائمين خلال شهر رمضان المبارك علي الأسر والعائلات الأكثر احتياجا لرسم البهجة علي وجوههم .



وأضاف أن تجهيز الوجبات داخل أحد مطابخ الخير بذات القرية من خلال توزيع وجبات الإفطار والتي تحوي قطع من اللحم المفروم والأرز والطبيخ البيتي، لافتا إلى أن الوجبات معدة داخل أطباق جيدة لتصل إلي كل أسرة تستحقها بمحل إقامتها قبيل نصف ساعة من بدء صلاة المغرب.

من ناحية أخرى، قالت ذكية عبد الرحمن ربة منزل 42 سنة إن تكلفة وجبة الخير تتراوح ما بين 75و95 جنيها، مشيرة إلى أن عدد من فاعلي الخير الذين يساهمون في جمع مستلزمات مطبخ الخير بموجب توفير كميات من الأرز والبطاطس والدواجن والأسماك سعيا في إعدادها في وجبات الخير.





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