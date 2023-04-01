ضبط أقراص ترامادول مهربة مع راكب أجنبي في مطار القاهرة

ضبطت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي برئاسة الدكتور ماجد موسي رئيس الإدارة المركزية، راكب أجنبي من اصل مصري بحوزته كمية من الشرائط الدوائية لعقار الترامادول المخدر.

اثناء انهاء الإجراءات الجمركية علي ركاب رحلة الخطوط المصرية القادمة من بروكسل استوقف عبد الله حمدي مأمور الجمرك المعين علي لجنة الخط الأخضر احد الركاب اثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية والذي أنكر حوزته لما يجب الإفصاح عنه، وبتفتيش حقائبة علي جهاز الفحص بالأشعة بواسطة كل من أحمد البحيري مأمور الجمرك و محمد عبد المنعم صالح رئيس القسم واللذان تلاحظ لهما وجود عبوات دوائية داخل حقائب الراكب.

قام ميلاد رسمي مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بمبني الركاب رقم ٣ بتكليف محمد فتح الله أبو العيون مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب يدويا مما اسفر عن ضبط ٨٩ شريط لعقار الترامادول المخدر تركيزات متنوعة باجمالي ٨٩٠ قرص، في حضور اسلام ربيع من ادارة الامن الجمركي.

أمر احمد ابو بكر فؤاد مدير الإدارة الثانية بالانابة بتحرير محضر ضبط جمركي رقم ٧٨ لسنة ٢٠٢٣ وذلك بعد العرض علي الدكتور ماجد موسي رئيس الإدارة المركزية لجمارك مطار القاهرة الدولي والذي احال الراكب للنيابة المختصة.