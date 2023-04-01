موعد آذان المغرب اليوم السبت 10 رمضان في الوادي الجديد

يستقبل أهالي محافظة الوادي الجديد، في مدن ومراكز وقرى المحافظة اليوم، السبت 1 ابريل 2023، آذان المغرب في العاصمة "مدينة الخارجة"، في تمام الساعة 6.17، ومدينة الداخلة 6.22، وفي مدينة بلاط 6:20، ومدينة الفرافرة 6.23، وفق إمساكية رمضان المعلنة من هيئة المساحة المصرية.

ووفقا لما أعلنته الهيئة المصرية العامة للمساحة، فإنّ موعد آذان المغرب في الوادي الجديد اليوم السبت 1 ابريل 2023، سيكون في مدينة الخارجة في تمام الساعة 6.17، ومدينة الداخلة في تمام الساعة 6.22، ومدينة بلاط في تمام الساعة 6:20، وفي مدينة الفرافرة في تمام الساعة 6.24.

وعن مواقيت الصلاة في مدن المحافظة عن اليوم فهي كالتالي ، في عاصمة المحافظة “مدينة الخارجة”، “الفجر: 4:29، والظهر: 12:05، والعصر: 3:35، والمغرب: 6:17، والعشاء: 7:19”، وفقاً لإمساكية شهر رمضان 1444.

مواقيت الصلاة لمدينة الداخلة هي: الفجر: 4:30، والظهر: 12:9، والعصر: 3:39، والمغرب: 6:22، والعشاء: 7:36.

مواقيت الصلاة لمدينة بلاط هي: “الفجر: 04:30، والظهر: 12:08 م، والعصر3:36، والمغرب: 06:20، والعشاء: 7:33”.