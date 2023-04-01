عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

موعد آذان المغرب اليوم السبت 10 رمضان في الوادي الجديد

يستقبل أهالي محافظة  الوادي الجديد، في مدن ومراكز وقرى المحافظة اليوم، السبت 1 ابريل  2023، آذان المغرب في العاصمة "مدينة الخارجة"، في تمام الساعة 6.17، ومدينة الداخلة 6.22، وفي مدينة بلاط 6:20، ومدينة الفرافرة 6.23، وفق إمساكية رمضان المعلنة من هيئة المساحة المصرية.

ووفقا لما أعلنته الهيئة المصرية العامة للمساحة، فإنّ موعد آذان المغرب في الوادي الجديد اليوم السبت 1 ابريل  2023، سيكون في مدينة الخارجة في تمام الساعة 6.17، ومدينة الداخلة في تمام الساعة 6.22، ومدينة بلاط في تمام الساعة 6:20، وفي مدينة الفرافرة في تمام الساعة 6.24.

وعن مواقيت الصلاة في مدن المحافظة عن اليوم فهي كالتالي  ، في عاصمة المحافظة “مدينة الخارجة”، “الفجر: 4:29، والظهر: 12:05، والعصر: 3:35، والمغرب: 6:17، والعشاء: 7:19”، وفقاً لإمساكية شهر رمضان 1444.

مواقيت الصلاة لمدينة الداخلة هي: الفجر: 4:30، والظهر: 12:9، والعصر: 3:39، والمغرب: 6:22، والعشاء: 7:36.

مواقيت الصلاة لمدينة بلاط هي: “الفجر: 04:30، والظهر: 12:08 م، والعصر3:36، والمغرب: 06:20، والعشاء: 7:33”.

بدء زراعة24 ألف شتلة أشجار مثمرة وزينة بقرى وميادين وحدائق الوادي الجديد

الوادى الجديد الصلاة محافظة الوادى الجديد بلاط قرى المحافظة الخارجة شهر رمضان المغرب الظهر أبريل 2023

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بفائدة تخطت 20%.. أعلى 3 شهادات ادخار بالبنوك بعد قرار البنك المركزي

الدولار الآن مفاجأة.. سعر الأخضر مقابل الجنيه بعد إجراء البنك المركزي الأخير

الحديد نزل أخيرًا.. مفاجأة في أسعار مواد البناء الآن بعد قرار البنك المركزي

قناة مفتوحة تذيع مباراة الأهلي والهلال..اليوم

تردد القناة المصرية المفتوحة لإذاعة مباراة الأهلي والهلال في دوري أبطال أفريقيا

حقيقة تقديم موعد امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل والشهادة الإعدادية

زيادة الدعم على البطاقات التموينية.. بشرى للمواطنين بداية من يوليو 2023

هيعتزل.. خالد الغندور يوجه صدمة مدوية لعشاق الأهلي بسبب كهربا

موضوعات متعلقة

بدء زراعة24 ألف شتلة أشجار مثمرة وزينة بقرى وميادين وحدائق الوادي الجديد

ترشيحاتنا

شقيقة زعيم كوريا الشمالية: زيلينسكي يعرض بلاده للخطر

محمد صلاح يواصل تحقيق الأرقام القياسية بعد هدفه في شباك مانشستر سيتي

الإمام الأكبر يوجِّه بزيادة وجبات الإفطار بالجامع الأزهر إلى 5000 يوميا

مساحات واسعة على الحدود مع ليبيا.. حقيقة اكتشاف حقل نفطي جديد في تونس

ممسكا بالمصحف.. وصول المتهم بقتل 7 من أفراد أسرته لمحكمة الإسكندرية

ذروة الارتفاع في هذا التوقيت.. الأرصاد توجه رسالة عاجلة للمواطنين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ملابس لـ رضوى الشربيني أثارت الجدل على السوشيال ميديا| شاهد

سعر إطلالة محمد صلاح الأخيرة تثير الجدل.. رقم خيالي

كذبة أبريل.. الأبراج الأكثر كذبا| تعرف عليها

7 قتلى وعشرات المفقودين.. العواصف المدمرة تضرب أركنساس وإلينوي.. صور

فيديو

سر أزمتها مع أحمد زاهر.. غادة عبد الرازق: مابصومش في التصوير وخضعت للعلاج 20عاما

برشلونة ولا الريال.. تعرف على قبلة محمد صلاح القادمة| فيديوجراف

مصطفى كامل: قولت لـ إيمان البحر درويش أنا هسلف الموسيقيين.. فيديو ⁩

لن تصدق.. سيدة تضع مولودًا بملامح رجل عجوز «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: ثقافة الصراحة بعيداً عن الوقاحة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. سلامتك يابيبو

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (3).. الحمد لله

د. فتحي حسين

د. فتحي حسين يكتب: شات جي بي تي.. ثورة في العالم الرقمي

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: القيم الأمريكية وأحلام الصين وروسيا

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (2).. البسملة وأسرارها

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: المسحراتي وفن " القوما "

هند عصام

هند عصام تكتب: خوفو ملك مصر العليا والسفلى

اﻟﻤﺰﻳﺪ