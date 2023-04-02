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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

فصول طلاب النقل كاملة العدد اليوم بسبب الامتحانات الشهرية.. صور

الفصول كاملة العدد
الفصول كاملة العدد اليوم

شهدت المدارس اليوم انخفاضاً ملحوظاً في نسبة الغياب بين طلاب صفوف النقل ، وذلك للالتزام بحضور الامتحانات الشهرية التي انطلقت اليوم الأحد في معظم المدارس .

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، التي حذرت طلاب صفوف النقل من الغياب اثناء سير الامتحانات الشهرية حيث أن  الطالب في صفوف النقل تكون درجاته موزعة كالتالي: 80% من درجة اختبار نهاية الفصل + 10% من درجة امتحان الشهر + 5% على المواظبة  "الانضباط" + و5% على السلوك.

وتعقد الامتحانات الشهرية اليوم في الأجزاء التي تم تدريسها فقط، حيث لن تشمل أي أسئلة من الأجزاء التي تقرر اعتبارها للإطلاع فقط بقرار وزير التربية والتعليم في إطار التخفيف على الطلاب.

وتعقد الامتحانات الشهرية في جزء من حصة المادة بدون الاخلال بسير اليوم الدراسي في المدارس ، وتكون على مستوى المدرسة .

جدير بالذكر أنه بناء على قرارات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، الامتحانات الشهرية تكون عبارة عن اختبارات قصيرة هدفها التأكد من فهم الطلاب للمقررات وتحقيق الهدف التربوي منها.

الفصول كاملة العدد اليوم بسبب الامتحانات الشهرية
الفصول كاملة العدد اليوم بسبب الامتحانات الشهرية
الفصول كاملة العدد اليوم بسبب الامتحانات الشهرية
الفصول كاملة العدد اليوم بسبب الامتحانات الشهرية
الفصول كاملة العدد اليوم بسبب الامتحانات الشهرية
الفصول كاملة العدد اليوم بسبب الامتحانات الشهرية
الفصول كاملة العدد اليوم بسبب الامتحانات الشهرية
الفصول كاملة العدد اليوم بسبب الامتحانات الشهرية
الفصول كاملة العدد اليوم بسبب الامتحانات الشهرية
الفصول كاملة العدد اليوم بسبب الامتحانات الشهرية
الفصول كاملة العدد اليوم بسبب الامتحانات الشهرية
الفصول كاملة العدد اليوم بسبب الامتحانات الشهرية
الفصول كاملة العدد اليوم بسبب الامتحانات الشهرية
الفصول كاملة العدد اليوم بسبب الامتحانات الشهرية
الفصول كاملة العدد اليوم بسبب الامتحانات الشهرية
الفصول كاملة العدد اليوم بسبب الامتحانات الشهرية
الفصول كاملة العدد اليوم بسبب الامتحانات الشهرية
الفصول كاملة العدد اليوم بسبب الامتحانات الشهرية
الفصول كاملة العدد اليوم بسبب الامتحانات الشهرية
الفصول كاملة العدد اليوم بسبب الامتحانات الشهرية
الفصول كاملة العدد اليوم بسبب الامتحانات الشهرية
الفصول كاملة العدد اليوم بسبب الامتحانات الشهرية
المدارس الغياب النقل طلاب الامتحانات الشهرية Jobs Education

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