الحكومة البريطانية تجري مفاوضات بشأن 3 من مواطنيها تحتجزهم "طالبان" في أفغانستان

قالت وزير الداخلية البريطانية سويلا برافرمان اليوم الأحد إن حكومة المملكة المتحدة تجري مفاوضات بشأن ثلاثة بريطانيين تحتجزهم حركة "طالبان" في أفغانستان.



وأضافت برافرمان - في تصريحات خاصة أدلت بها لشبكة "سكاي نيوز" البريطانية - أن الحكومة تعمل جاهدة وستفعل كل ما يلزم لضمان سلامة المواطنين الثلاثة.



وأكدت على أنه يجب على أي شخص يسافر إلى مناطق خطرة من العالم أن يتخذ أقصى درجات الحذر، وأن يتصرف دائما بناء على نصيحة وزارة الخارجية وشئون الكومنولث والتنمية.



ويعتقد أن الشرطة السرية التابعة لحركة "طالبان" قد احتجزت البريطانيين الثلاثة جميعا منذ يناير الماضي في حوادث منفصلة، وذلك وفق ما تداولته تقارير إعلامية أمس السبت.