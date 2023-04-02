ارتفاع تدريجي .. حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم

كشف الدكتور محمد فهيم رئيس مركز معلومات تغير المناخ، عن حالة الطقس اليوم الأحد 2 /4 ، قائلا:" طقس اليوم ربيعي طبيعي مائل للحرارة النهار مائل للبرودة ليلا، وهدوء نسبي لهبات الرياح " .



سقوط أمطار

وتوقع "فهيم" خلال تصريحات له ، عدم سقوط أمطار اليوم على كافة أنحاء الجمهورية ، موضحًا أن أن فصل الربيع معروف بفصل التقلبات الجوية وخاصة فى درجات الحرارة، حيث يكون هناك موجات حارة يعقبها موجات باردة كما تزيد التذبذبات الحرارية بين الليل والنهار وبين الأيام.



وأشار إلي أنه بداية من اليوم الأحد يحدث ارتفاع في درجات الحرارة بقيم ما بين 5 – 8 ° درجات مئوية ليستقر الطقس ويكون ربيعي طبيعي (مائل للبرودة ليلاً – مائل للحرارة نهاراً) على كافة الأنحاء، وتنعدم فرص تساقط الأمطار.



وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الأحد : القاهرة العظمى 27 درجة والصغرى 15 درجة، والإسكندرية العظمى 25 والصغرى 14 درجة، ومطروح العظمى 26 درجة والصغرى 13 درجة، وسوهاج العظمى 28 درجة والصغرى 13 درجة، وقنا العظمى 29 درجة والصغرى 15 درجة، وأسوان العظمى 30 درجة والصغرى 16 درجة.



وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة على المدن والعواصم بمحافظات الجمهورية :

درجات الحرارة فى القاهرة الصغرى 15 والعظمى 27

درجات الحرارة فى العاصمة الإدارية الصغرى 15 والعظمى 27

درجات الحرارة فى 6 أكتوبر الصغرى 14 والعظمى 27

درجات الحرارة فى بنها الصغرى 15 والعظمى 27

درجات الحرارة فى دمنهور الصغرى 15 والعظمى 26

درجات الحرارة فى وادى النطرون الصغرى 14 والعظمى 26

درجات الحرارة فى كفر الشيخ الصغرى 15 والعظمى 26

درجات الحرارة فى المنصورة الصغرى 14 والعظمى 26

درجات الحرارة فى الزقازيق الصغرى 15 والعظمى 27

درجات الحرارة فى شبين الكوم والصغرى 15 والعظمى 27

درجات الحرارة فى طنطا الصغرى 15 والعظمى 26

درجات الحرارة فى دمياط الصغرى 14 والعظمى 23

درجات الحرارة فى بورسعيد الصغرى 14 والعظمى 24

درجات الحرارة فى الاسماعيلية الصغرى 13 والعظمى 28

