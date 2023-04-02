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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

كارثة حربية.. شرب الكحول سبب خسائر روسيا في أوكرانيا

صدى البلد

ذكرت الحكومة البريطانية أن استهلاك الكحول هو أحد الأسباب وراء ارتفاع عدد الضحايا من قبل القوات الروسية في أوكرانيا، وبحسب صحيفة الجارديان البريطانية، فإن وزارة الدفاع البريطانية قالت إنه بينما فقدت روسيا ما يصل إلى 200 ألف من القوات المسلحة من خلال الإصابات أو الوفيات منذ بداية حرب العدوان قبل أكثر من عام بقليل، فإن عددًا كبيرًا من هؤلاء يمكن أن يعزى إلى أسباب أخرى غير العمليات القتالية الفعلية.

وذكرت الوزيرة، أنه نقلا عن نتائج من المخابرات، فإن القادة الروس قد يعتبرون انتشار تعاطي الكحول ضارا بشكل خاص لفعالية العمليات القتالية، وفي وقت سابق من الأسبوع، ذكرت قناة برقية روسية أن هناك عددًا "مرتفعًا للغاية" من الحوادث المتعلقة بالكحول والجرائم والوفيات بين القوات المسلحة.

وحسبما كتب البريطانيون، انتشر شرب الخمر بكثرة في المجتمع الروسي وتم قبوله كجزء مقبول ضمنيًا من الحياة العسكرية، بما في ذلك في المهام القتالية، وقد تشمل الأسباب الرئيسية الأخرى للإصابات غير القتالية أيضًا ضعف التدريب على الأسلحة، وحوادث المرور، والإصابات المناخية مثل انخفاض درجة حرارة الجسم، وذلك وفق ما نشرته الصحيفة البريطانية.

أوكرانيا الجيش الروسى بريطانيا الكحول وزيرة الدفاع

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