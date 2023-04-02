عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

جامعة الدلتا التكنولوجية تؤكد علي الإلتزام بضوابط أداء الامتحانات

رئيس جامعة الدلتا
رئيس جامعة الدلتا التكنولوجية

قال الدكتور عربى السيد كشك رئيس جامعة الدلتا التكنولوجية، أن اختبارات منتصف الفصل الدراسى الثانى للعام الجامعى ٢٠٢٣/٢٠٢٢، تسير بشكل طبيعي وهادي وذلك لجميع البرامج التكنولوجية بكلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة.

وأوضح كشك أنا الجامعة قامت بإعداد كافة الترتيبات اللازمة لمتابعة أعمال الإمتحانات بصورة مستمرة، وأنه قد حرص علي الاطمئنان على انتظام سير الإختبارات وتواجد الملاحظين والمراقبين داخل اللجان.

وأكد رئيس جامعة الدلتا التكنولوجية على الإلتزام بضوابط أداء الإختبار واتخاذ كافة الإجراءات التى تضمن تهيئة المناخ الملائم للطلاب داخل اللجان ،واتاحة كافة سبل الراحة لهم وحل اى مشكلات تطرأ امامهم.

جامعة الدلتا التكنولوجية تفوز بمشروع يؤهلها لمسابقة حافز الابتكار...تفاصيل

وعلي جانب آخر انطلقت مسابقة أفضل جامعة صديقة للبيئة لعام 2023، والتي تُقام خلال الفترة من 1 أبريل وحتى يوليو القادم ، برعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

وتقوم الجامعات برفع ملفات التقدم للمسابقة خلال الفترة من 1-7 أبريل الجاري، ثم يتم دراسة الملفات المُقدمة من الجامعات خلال الفترة من 8 أبريل وحتى 7 مايو القادم، ثم يتم إعلان القائمة المُصغرة لأفضل 6 جامعات ومواعيد قيام لجنة المسابقة بزيارة أفضل 6 جامعات يوم 8 مايو، يعقُبها تنظيم زيارات لأفضل 6 جامعات خلال الفترة من 13 مايو وحتى 1 يونيو، على أن يتم إعلان النتيجة النهائية لأفضل جامعات صديقة للبيئة خلال شهر يوليو القادم.

وأوضح الدكتور مصطفى رفعت أمين عام المجلس الأعلى للجامعات أن المسابقة تهدف للوصول إلى جامعات مصرية خضراء (صديقة للبيئة)، من خلال قياس مدى التزام الجامعات بالمُشاركة في تطوير بنية تحتية صديقة للبيئة ومدى مراعاتها لمعايير البنية التحتية، ومعايير الطاقة والتغير المناخي، ومعايير إدارة المُخلفات، ومعايير إدارة المياه، ومعايير النقل داخل الجامعة، ومعايير جودة البيئة، ومعايير إدارة الأزمات ومعايير التعلم والبحث العلمي، ورؤية ورسالة الجامعة للحفاظ على البيئة والاستدامة.
 

جامعة الدلتا التكنولوجية اختبارات منتصف الفصل الدراسى الثانى البرامج التكنولوجية كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة رئيس جامعة الدلتا التكنولوجية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفاجأة تنتظر عملاء البنوك بعد طرح الأهلي ومصر شهادات بفائدة 22%

تردد رجال على المنزل|مفاجأة في قضية الأب المتهم بقتل 7 من أسرته

فائدة 22%.. البنك الأهلي ومصر يطرحان شهادتين جديدتين| تفاصيل

إعلان عاجل من ترامب قبل محاكمته في نيويورك

اشتري احتياجاتك الآن| تراجع قياسي في سعر البيض.. الدواجن بـ 59 واللحمة 120 جنيها

تحول مفاجئ| الأرصاد تُحذر من طقس الـ 48 ساعة المقبلة

بعد الشهادات الجديدة.. تراجع أسعار الذهب اليوم في مصر

480 جنيهًا في دقائق.. تراجع غير مسبوق بأسعار الذهب اليوم

ترشيحاتنا

هوس التصوير.. سقوط أحد المعازيم في بالوعة خلال حفل زفاف

ضربة قوية.. الجيش الأوكراني يقصف روسيا

بالتزامن مع اليوم العالمي..الجزائر تخصص موقعا إلكترونيا و19 وحدة خاصة لمرضى التوحد

ماذا يفعل من أفطر في رمضان بسبب المرض وشفاه الله.. قضاء أم فدية؟

الخميس القادم.. العالم الهولندي يحذر من أنشطة زلزالية |تفاصيل

الوزراء يكشف عن نتائج القوافل الطبية بالمحافظات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رجليك منفوخة.. اكتشف علاج الوذمة

تعرف على ضحية برنامج رامز جلال الليلة

خلال نصف ساعة.. مشروبان يرفعان ضغط الدم بعد تناولهما

بعد تصدرها التريند بسبب إعلان .. 10 صور لـ شيرين رضا أثارت الجدل

فيديو

جثة محنطة تؤذي زوارها .. حكاية أغرب مومياء في العالم| فيديوجراف

أخاف من الموت وحساب الآخرة.. فنانة شهيرة تعلن اعتزالها وارتداء الحجاب

رياح وارتفاع حرارة.. حالة الطقس اليوم وموعد انتهاء البرودة

أحمد موسى ظهر بمليون جنيه على الهواء.. تفاصيل مسابقة مليونير صدى البلد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: الطريق إلى نصر العاشر من رمضان

هالة أمين

هالة أمين تكتب: «عالم وقديس».. الإمام الشافعي في عيون الأمريكان

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: عندما يكتمل النضج

د. حسام شاكر

حسام شاكر يكتب: عن أصل المعيد والمدرس المساعد

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: ثقافة الصراحة بعيداً عن الوقاحة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. سلامتك يابيبو

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (3).. الحمد لله

د. فتحي حسين

د. فتحي حسين يكتب: شات جي بي تي.. ثورة في العالم الرقمي

اﻟﻤﺰﻳﺪ