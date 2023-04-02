جامعة الدلتا التكنولوجية تؤكد علي الإلتزام بضوابط أداء الامتحانات

قال الدكتور عربى السيد كشك رئيس جامعة الدلتا التكنولوجية، أن اختبارات منتصف الفصل الدراسى الثانى للعام الجامعى ٢٠٢٣/٢٠٢٢، تسير بشكل طبيعي وهادي وذلك لجميع البرامج التكنولوجية بكلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة.

وأوضح كشك أنا الجامعة قامت بإعداد كافة الترتيبات اللازمة لمتابعة أعمال الإمتحانات بصورة مستمرة، وأنه قد حرص علي الاطمئنان على انتظام سير الإختبارات وتواجد الملاحظين والمراقبين داخل اللجان.

وأكد رئيس جامعة الدلتا التكنولوجية على الإلتزام بضوابط أداء الإختبار واتخاذ كافة الإجراءات التى تضمن تهيئة المناخ الملائم للطلاب داخل اللجان ،واتاحة كافة سبل الراحة لهم وحل اى مشكلات تطرأ امامهم.

وعلي جانب آخر انطلقت مسابقة أفضل جامعة صديقة للبيئة لعام 2023، والتي تُقام خلال الفترة من 1 أبريل وحتى يوليو القادم ، برعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

وتقوم الجامعات برفع ملفات التقدم للمسابقة خلال الفترة من 1-7 أبريل الجاري، ثم يتم دراسة الملفات المُقدمة من الجامعات خلال الفترة من 8 أبريل وحتى 7 مايو القادم، ثم يتم إعلان القائمة المُصغرة لأفضل 6 جامعات ومواعيد قيام لجنة المسابقة بزيارة أفضل 6 جامعات يوم 8 مايو، يعقُبها تنظيم زيارات لأفضل 6 جامعات خلال الفترة من 13 مايو وحتى 1 يونيو، على أن يتم إعلان النتيجة النهائية لأفضل جامعات صديقة للبيئة خلال شهر يوليو القادم.

وأوضح الدكتور مصطفى رفعت أمين عام المجلس الأعلى للجامعات أن المسابقة تهدف للوصول إلى جامعات مصرية خضراء (صديقة للبيئة)، من خلال قياس مدى التزام الجامعات بالمُشاركة في تطوير بنية تحتية صديقة للبيئة ومدى مراعاتها لمعايير البنية التحتية، ومعايير الطاقة والتغير المناخي، ومعايير إدارة المُخلفات، ومعايير إدارة المياه، ومعايير النقل داخل الجامعة، ومعايير جودة البيئة، ومعايير إدارة الأزمات ومعايير التعلم والبحث العلمي، ورؤية ورسالة الجامعة للحفاظ على البيئة والاستدامة.

