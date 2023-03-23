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رئيس التحرير
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تعليم

جامعة الدلتا التكنولوجية تفوز بمشروع يؤهلها لمسابقة حافز الابتكار...تفاصيل

صدى البلد

فازت جامعة الدلتا التكنولوجية برئاسة الدكتور عربى السيد كشك بمشروع للتأهل للإستمرار بمسابقة حافز الإبتكار للعام 2023، والذى ينظمه صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ بوزارة التعليم العالى والبحث العلمى.

المشروع بعنوان "نظام روبوت ذكى لتنظيف الخلايا الشمسية وإنتاج الهيدروجين الأخضر"،تحت إشراف الدكتور عمرو عبدالهادى رئيس برنامج تكنولوجيا الطاقة الجديدة والمتجددة.

يهدف المشروع إلى تصميم وتنفيذ روبوت ذكى لتنظيف الخلايا الشمسية، حيث يعمل الروبوت بشكل تلقائى عند وجود تلوث على أسطح الخلايا الشمسية بالإستعانة بحساسات مخصصة لذلك ، كما يهدف إلى تصميم وتنفيذ محلل كهربائى لإنتاج الهيدروجين الأخضر، ويعد استخدام الهيدروجين الأخضر مصدراً للطاقة النظيفة والمتجددة، كأحد الحلول الواعدة لمواجهة نفاد الطاقة التقليدية وخفض الانبعاثات الضارة وتقيلل الإحتباس الحرارى.

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ومن جانبه، هنأ الدكتور عربى كشك رئيس الجامعة الفريق الفائز ،مؤكدًا حرص الجامعة على دعم وتشجيع الطلاب الموهوبين والمبتكرين؛ لتنفيذ أفكارهم ومشروعاتهم والوصول بها إلى السوق المحلية والعالمية.

وأشار الدكتور كشك دعمه لجميع الطلاب، وحثهم الدائم على المشاركة  الفعالة في جميع المسابقات المحلية والعالمية وتوفير كافة الإمكانات والوسائل التي تساعدهم للمنافسة داخل الجامعة وخارجها،مؤكدًا على حرص الجامعة علي دعم الطلاب لتنفيذ مشروعاتهم التى تستهدف حل المشكلات المجتمعية، وتعزيز قدراتهم فى مجال ريادة الأعمال والتفكير الإبتكارى بما يتوافق مع الإستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة ورؤية مصر ٢٠٣٠

جامعة الدلتا التكنولوجية مشروع للتأهل للإستمرار مسابقة حافز الإبتكار للعام 2023 صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ نظام روبوت ذكى لتنظيف الخلايا الشمسية وإنتاج الهيدروجين الأخضر الهيدروجين الاخضر نظام روبوت ذكى الخلايا الشمسية

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