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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الوزراء: استخراج 639 قرار علاج على نفقة الدولة.. وإجراء الكشف لـ50 ألف حالة

مدبولي
مدبولي

تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، جهود اللجنة الطبية العليا والاستغاثات برئاسة مجلس الوزراء خلال الربع الأول من العام 2023، عبر تقرير مقدم من الدكتور حسام المصري المستشار الطبي لرئاسة مجلس الوزراء، رئيس اللجنة.

وأشاد رئيس الوزراء بالدور الذي تقوم به اللجنة الطبية العليا، وبالتعاون المثمر مع منظمات المجتمع المدني لتقديم العديد من البرامج، خاصة تنظيم القوافل الطبية التي تصل بالخدمات الصحية إلى مستحقيها.  

وأوضح الدكتور حسام المصري أن اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء، قامت خلال الربع الأول من العام 2023 استخراج 639 قرار علاج من رئيس مجلس الوزراء على نفقة الدولة، واستخراج قرارات من المجالس الطبية المتخصصة، تضمنت إصدار 92 قراراً خاصاً بعمليات زراعة النخاع ذات التوافق النصفي، وإصدار 133 قراراً خاصاً بالحالات الطارئة، إلى جانب توفير الإجراءات الطبية لـ 297 حالة لمرضى الأورام وعمليات الجاما نايف، وتركيب أطراف صناعية وأجهزة تعويضية لـ 117 حالة من ذوي الهمم، وتوفير الأدوية بإجمالي 411 استغاثة تم رصدها، كما تم إجراء الكشف على نحو 50.3 ألف حالة بالقوافل الطبية بالمحافظات.

واستعرض المستشار الطبي لرئاسة مجلس الوزراء أهم الملفات التي تم التركيز والعمل عليها خلال الربع الأول من عام 2023، مؤكداً أن اللجنة الطبية العليا والاستغاثات تستجيب بصفة دورية لما يتم نشره من استغاثات طبية للمواطنين، على مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام المختلفة، ويتم التواصل مع الحالات جميعاً، وتلقي التقارير الطبية الخاصة بها من المستشفيات الحكومية والجامعية والعسكرية، وعرضها على اللجنة العليا، لتحديد مدى احتياج تلك الحالات للتدخل السريع، وذلك بغرض تقديم الخدمات الطبية اللازمة، والمساهمة في تكلفة العلاج على نفقة الدولة للحالات الأولى بالرعاية.

تطوير مصادر الرصد الميداني

وأضاف الدكتور حسام المصري أن اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء تعمل على تطوير مصادر الرصد الميداني والمشاركة بالقوافل الطبية بالقرى الأكثر احتياجًا، لافتاً إلى مشاركتها بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة والمستشفيات الجامعية، وعدد من منظمات المجتمع المدني التي تقدم خدمات طبية، في تنظيم العديد من القوافل الطبية لقرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والقرى الأكثر احتياجًا، والتي شملت معظم محافظات الجمهورية.

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