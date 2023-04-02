الأقصر .. الكشف على 270 مواطنا خلال قافلة طبية في قرية الحمراوين

نظمت مديرية الشئون الصحية بالبحر الأحمر، قافلة طبية بالوحدة الصحية لقرية الحمراوين التابعة لإدارة القصير الصحية، ضمن مبادرة "حياة كريمة".

تم خلال القافلة المجانية التي استمرت لمدة يومين، الكشف الطبي وصرف العلاج لـ270 حالة بمختلف التخصصات، كما تم إجراء عدد من الفحوصات المعملية والأشعة، بالإضافة إلى الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة.

أكد الدكتور إسماعيل العربي وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، إجراء جميع الكشوفات والفحوصات وصرف العلاج بالمجان، وذلك لضمان وصول الخدمة الطبية لجميع أهالي قرى ومدن محافظة البحر الأحمر.