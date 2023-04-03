افتتاح الدورة الرمضانية للمحافظات الحدودية برمانة في شمال سيناء

نظمت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة شمال سيناء، الدورة الرمضانية على كأس المحافظات الحدودية “النسخة الرابعة ”بإدارة شباب رمانة في كرة القدم الخماسية ، وذلك علي ملعب نادي ٦اكتوبر الرياضي ، تحت إشراف إيهاب حسن عبد الوهاب مدير عام مديرية الشباب والرياضة بشمال سيناء .

بدء التصفيات:

حيث أعطى مدير عام الشباب والرياضة ضربة البداية للبطولة لبدء التصفيات بين الفرق المتنافسة والتي تمثل مراكز الشباب. بحضور جمهور من القبائل التي تمثل مراكز الشباب المشاركة في الدورة الرمضانية.



وقد اسفرت النتائج علي ما يلي:

_ فوز مركز شباب بالوظه علي مركز شباب الشوحط ١/٧

_و فوز مركزشباب احمد المنسي علي مركز شباب الكرامه ٠/٥

_ وفوز مركزشباب منشية أبو صقر علي نادي الفيروز ٤/٥ بضربات الترجيح بعد التعادل ١/١ في الوقت الاصلي للمباراة .

_و فوز نادي ٦اكتوبر صاحب الأرض علي مركز شباب المريح ٠/٣

_و فوز مركزشباب رمانة علي ،مركز شباب الأحرار ٠/٢