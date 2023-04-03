عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

خبير يوضح دور المعلم في تنمية التفكير الإبداعي وتوفير بيئة ملائمة للطلاب

معلم
معلم

أكد الدكتور حسن شحاتة، الخبير التربوي، وأستاذ المناهج بكلية التربية جامعة عين شمس، أن الارتقاء بالعملية التعليمية وتنمية روح الإبداع لدى المعلمين والعاملين بالمدارس يعدان أمورا مهمة لتحسين جودة التعليم وتأثيره على الطلاب، موضحًا أن السعي لتحقيق الانتماء والولاء لدى المعلمين والعاملين بالمدارس يؤدي إلى تحسين الأجواء التعليمية وزيادة التفاعل والتعاون بين الجميع، وتحسين جودة التعليم بصفة عامة.

txt

تفاصيل التسجيل في الدورة التاسعة لمنتدى شباب الباحثين بـ ألسن عين شمس

txt

تعرف على شروط مسابقة القصة القصيرة بجامعة عين شمس

وأشار أستاذ المناهج بتربية عين شمس، خلال تصريحات خاصة لـ “صدى البلد”، إلى أنه لتحقيق التحول في الممارسة التعليمية يتطلب ذلك تكييف المناهج الدراسية واستخدام التكنولوجيا الحديثة لتعزيز العملية التعليمية وجعلها أكثر تفاعلية وشيقة للطلاب، بجانب أيضًا توفير بيئة تعليمية تشجع على الابتكار والإبداع وتعزز التفكير النقدي والتعاوني لدى الطلاب من قبل المعلمين. 

وأوضح الخبير التربوي، أن أداء المعلم وجودته يعتبر العنصر الرئيسي في نجاح الطالب وتفوقه في المرحلة التعليمية، لذلك تحرص وزارة التربية والتعليم على رفع كفاءة المعلم من أجل مواكبة التغيرات الحضارية السريعة، ومراعاة عند توظيف معلمين جدد أن يكونوا أكفاء ومتميزين وذوي كفاءة عالية، لأن ذلك ينعكس بشكل إيجابي على أداء الطالب وتطوير المنظومة التعليمية.

ولفت الدكتور حسن شحاتة، إلى أن ذلك يتحقق من خلال تطوير برامج التدريب والتأهيل للمعلمين وتوفير الدعم الفني والمادي اللازم لهم، وتوفير المزيد من الفرص للتعلم المستمر وتطوير الخبرات والمهارات، وبالإضافة إلى ذلك، يجب أن تتبنى الوزارة أيضًا إستراتيجيات لتحفيز المعلمين وتشجيعهم على تقديم أفضل أداء ممكن وإثراء مستوى التعليم في البلاد.

وشدد أستاذ المناهج بكلية التربية في جامعة عين شمس، على ضرورة تعزيز دور المديرين التربويين في تحفيز المعلمين وتحسين الممارسات التعليمية، وتقديم الدعم والمساندة اللازمة لتحقيق تنمية الإبداع لدى المعلمين والطلاب.

المعلمين المدارس الابتكار والابداع وزارة التربية والتعليم المعلم تطوير المنظومة التعليمية التدريب والتأهيل للمعلمين Jobs Education

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرعة ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا| نهائي مبكر للأهلي.. والتاريخ ينحاز للأحمر

قلق بالغ.. بيان عاجل من الأمم المتحدة بعد تفجير سان بطرسبرج

ماتت في الفصل.. إحالة معلم للجنايات ضرب تلميذة حتى لفظت أنفاسها الأخيرة

بكرة صعب.. الأرصاد: تحذير عاجل للمواطنين من طقس الثلاثاء والسبت.. فيديو

تحذير عاجل من المدعي العام لـ نيويورك بشأن محاكمة ترامب

أسعار اليوم| 32 جنيها انخفاضا في البيض.. الدواجن تبدأ من 54.. واشتري اللحمة البلدي بـ 160

57 جنيهًا.. مفاجأة جديدة في أسعار الدواجن والبيض الآن

بعد التراويح.. طالبة خامسة ابتدائي أنهت حياتها داخل غرفتها بالمحلة

موضوعات متعلقة

فتح باب الترشح لمجلس إدارة صندوق تحسين أحوال العاملين بالجامعات الحكومية.. تفاصيل

مسار متكامل لتحقيق التميز والإبداع.. خبراء يكشفون طرق التدريس وأنماط التعليم داخل الجامعات التكنولوجية.. وكيفية إعداد كوادر وكفاءات مؤهلة تطلبها بعض الدول وتتناسب مع احتياجات العصر

لزيادة التفاعل بين الطلاب وأعضاء هيئة التدريس.. إطلاق برنامج الريادة العلمية بحقوق عين شمس

غدًا.. آخر موعد للتقدم بجائزة الملك فيصل العالمية 2024.. تفاصيل

ترشيحاتنا

"ستتحول إلى رماد".. مسئول أمريكي يصدم أوكرانيا بشأن دبابات الغرب

ملابس نسائية ومقاطع عارية..التفاصيل الكاملة لـ ضبط بلوجر الأزياء سلمي الشيمي

الجيش الأوكراني يعلن صد عشرات الهجمات الروسية

بث مباشر.. نقل صلاتي العشاء والتراويح من الجامع الأزهر بالقراءات العشر

بث مباشر.. نقل صلاتي العشاء والتراويح من مسجد الحسين

انهيار عبد الناصر زيدان بالبكاء على الهواء.. تعرف على السبب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

غير متوقعة.. هذه العلامة تشير لعدم حصولك على كمية كافية من الماء

تباع بالأسواق.. 4 أنواع سمك تجنب تناولها فورا

إنسانية في لحظة فارقة بالمباراة | ماذا فعل لاعب فيورنتينا لأجل المغربي أمرابط

جددي سفرتك.. طريقة تحضير سلطة الفتوش

فيديو

تطوير مناهج الإعدادية وإضافة اللغة الصينية.. أهم بنود خطة وزارة التعليم

بسبب الأطفال .. سيدة ترهب المواطنين في بورسعيد وتصيب امرأة وتحطم سيارتين

اعترافات ميس حمدان: تعرضت للتحرش في طفولتي..وخالد يوسف قال لي بوظتي الشغلانة

طعنها في الشارع.. قصة رجل تخلص من طليقته بمدينة أكتوبر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.احمد فخرى

د. أحمد فخري يكتب: سيكولوجية المقالب مابين الفكاهة والسادية

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (4) رب العالمين

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: أغاني رمضان وتأثيرها على النفوس

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: شكرا السودان

د.أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: الطريق إلى نصر العاشر من رمضان

هالة أمين

هالة أمين تكتب: «عالم وقديس».. الإمام الشافعي في عيون الأمريكان

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: عندما يكتمل النضج

د. حسام شاكر

حسام شاكر يكتب: عن أصل المعيد والمدرس المساعد

اﻟﻤﺰﻳﺪ