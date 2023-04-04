عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

|سوق دبي يصعد لأعلى مستوياته في شهر بمكاسب 4.8 مليار درهم

صدى البلد

عززت أسواق الأسهم المحلية مكاسبها في ختام تعاملات اليوم، ونجح سوق دبي في الصعود لأعلى مستوياته في شهر بمكاسب ناهزت 4.8 مليار درهم، فيما حقق سوق أبوظبي أكبر وتيرة صعود يومية في أسبوعين.

ووصل رأس المال السوقي للأسهم المدرجة إلى 3.313 تريليون درهم في نهاية جلسة أمس إلى 3.286 تريليون درهم بنهاية جلسة اليوم، موزعة بواقع 2.71 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية و600.7 مليار درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي.

واستقطبت الأسهم المحلية سيولة بنحو 1.44 مليار درهم موزعة بواقع 1.13 مليار درهم في سوق أبوظبي و314.7 مليون درهم في سوق دبي، وجرى التداول على نحو 299.1 مليون سهم عبر تنفيذ ما يربو على 17.6 ألف صفقة.

( سوق أبوظبي )

وارتفع مؤشر فوتسي سوق أبوظبي "فادجي" بنسبة 0.75% أو ما يعادل 70.9 نقطة ليغلق عند 9501.15 نقطة، فيما زاد مؤشر سوق أبوظبي "فادكس 15" بنحو 0.68% أو ما يوازي 63.6 نقطة ليقفل عند 9358.22 نقطة.

وتعزز أداء سوق أبوظبي بارتفاع أسهم "أبوظبي الإسلامي" 5% و"أي آند" 3.35% و"الدار" 2.8% و"أدنوك للتوزيع" 2.4% و"أبوظبي الأول" 1.86% و"ملتيبلاي" 1.54% و"الياه سات" 1.5% و"أدنوك للغاز" 1.33% و"موانئ أبوظبي" 1.27% و"أبوظبي التجاري" 1.2%.

واستحوذ سهم "العالمية القابضة" على النصيب الأكبر من التداولات جاذبا سيولة بنحو 263.2 مليون درهم، تلاه "الفا ظبي" مستقطباً حوالي 145.4 مليون درهم، ثم "الدار العقارية" بسيولة 84.9 مليون درهم.

( سوق دبي )

وصعد المؤشر العام لسوق دبي المالي بنسبة 0.87% أو ما يعادل 29.8 نقطة، ليغلق مستقراً عند مستوي 3436.57 نقطة، مع ارتفاع مؤشر القطاع المالي 0.72% والعقار 1.93% والصناعة 0.8% والخدمات 0.26% والاتصالات 0.99% والسلع الاستهلاكية 0.99%.

ودعم مكاسب سوق دبي ارتفاع أسهم "إعمار العقارية" 3.2% و"الإمارات دبي الوطني" 1.52% و"سوق دبي المالي" 2.36% و"دبي الإسلامي" 1.33% و"دبي للاستثمار" 2.6% و"سالك" 1.04% و"إعمار للتطوير" 1.09% و"ديوا" 0.4% و"إمباور" 0.56% و"دو" 0.99%.

وتصدر سهم "إعمار العقارية" النشاط مستقطبا سيولة بنحو 97.07 مليون درهم، تلاه "الإمارات دبي الوطني" جاذباً نحو 43.2 مليون درهم، ثم "إمباور" بسيولة تجاوزت 33 مليون درهم.

المالية استثمار أبوظبي ختام تعاملات اليوم موانئ أبوظبي سوق ابوظبي رأس المال السوقي العقار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرعة ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا| نهائي مبكر للأهلي.. والتاريخ ينحاز للأحمر

عاصفة رملية.. تحذير عاجل من الأرصاد الجوية عن طقس الساعات المقبلة

رحيل 12 مدربا في الدوري الإنجليزي..ماذا قال يورجن كلوب عن إقالته ؟

فعل فاضح السبب.. سلمى الشيمي تنتظر عقوبة رادعة

مفاجأة عن انتقال إمام عاشور للأهلي.. والصفقة ستكبد الأحمر مبلغ كبير

أحمد فتوح يرفض تمديد عقده مع النادي.. صدمة لجماهير الزمالك

النيابة تكشف سر قيام أب بقتل 7 من أسرته بالإسكندرية ..فيديو

قرارات عاجلة من التعليم بشأن امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي

ترشيحاتنا

بيت الزكاة والصدقات يوزع مساعدات عينية وأجهزة كهربائية على أسر جنوب سيناء

قبل مثوله أمام القضاء.. دفاع ترامب: القضية سخيفة واضطهاد سياسي

خطة من محورين تؤمن لمصر احتياجاتها من القمح

ندوة رمضانية..مصطفى حسني في ضيافة جامعة حلوان غدآ

هل يجوز قراءة الفاتحة في التشهد أو الركوع والسجود بدلا من التسبيح؟

اعرف السعر الجديد لـ بيجو 2008 موديل 2023 |صور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل الكفتة المشوية بالفرن

إسعاد يونس تخطف الأنظار بأغنية البيانولا فى الحلقة الأخيرة من كامل العدد

الوداد والرجاء والترجي| من هو الفريق الأسهل أمام الأهلي؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول مكعب من الشيكولاتة الداكنة؟

فيديو

بعد ايجابية عينة شريف إكرامي.. تعرف على أشهر حالات تعاطي المنشطات بالملاعب/فيديوجراف

حقيقة خلاف درة مع وفاء عامر بسبب مسلسل محمد رمضان.. فيديو

الفنان شيكو يتعرض لحادث في فيلمه الجديد.. فيديو

تصريحات محمد لطفي : مقصرتش في حق هيثم زكي ..وأرفض التلامس ومشهدي مع هيفاء وهبي تمثيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.احمد فخرى

د. أحمد فخري يكتب: سيكولوجية المقالب مابين الفكاهة والسادية

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (4) رب العالمين

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: أغاني رمضان وتأثيرها على النفوس

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: شكرا السودان

د.أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: الطريق إلى نصر العاشر من رمضان

هالة أمين

هالة أمين تكتب: «عالم وقديس».. الإمام الشافعي في عيون الأمريكان

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: عندما يكتمل النضج

د. حسام شاكر

حسام شاكر يكتب: عن أصل المعيد والمدرس المساعد

اﻟﻤﺰﻳﺪ